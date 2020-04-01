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01.04.2020 19:24
Рубрика: Власть

Анна Попова: В РФ пока нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом

Текст: Ирина Невинная
В России пока нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, - об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, в отличие от некоторых других стран, в России несколько дней наблюдается один и тот же коэффициент прироста заболевших - 1,2. Попова объяснила, что распространение инфекции удается сдерживать благодаря комплексу предпринимаемых мер и прежде всего - социальному дистанцированию и самоизоляции.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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По ее мнению, необходимо продлить нерабочие дни в России, так как недельного срока для остановки распространения вируса недостаточно.

"Период инкубации для вируса - 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням", - прояснила Попова. Она отметила, что в зависимости от развития ситуации, и увеличенного срока может быть недостаточно, и его нужно будет продлить.

По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он "сиюминутный".

Попова также призвала всех граждан продолжать разрыв в общении и соблюдать режим самоизоляции и по окончании нерабочей недели.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сегодня утром, как уже сообщала "РГ", вышло постановление Роспотребнадзора, в котором были определены параметры дистанции, которую должны соблюдать люди: не менее метра. Продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции, как убедилась "РГ", помогают посетителям: место у касс размечают красными или желтыми лентами и вывешивают плакаты с напоминанием о необходимости дистанцирования. Кроме того, некоторые магазины (в частности, сеть "Пятерочка") выделили утренние часы дважды в неделю для посещения гражданами из группы риска (пенсионного возраста) и просят остальных покупателей воздержаться от покупок в это время - чтобы обезопасить пожилых граждан от заражения.

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