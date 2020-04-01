Апрель не обойдется без морозов

Второй весенний месяц будет в России теплее обычного, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

На европейской территории севернее Москвы температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. На Урале и в Сибири, в Забайкалье, на Чукотке, на юге Приморского края также будет теплее обычного. Не холодным ожидается апрель в Хабаровском крае, на Камчатке, в Магаданской области, на Сахалине, а также на юге европейской территории.

Избыток осадков возможен в Псковской и Калининградской областях, в Ямало-Ненецком округе, на севере Красноярского края, на юго-востоке Западной Сибири - в Алтайском крае и Республике Алтай. Дефицит осадков может быть на юге Иркутской области, в Забайкалье. На остальной территории России количество осадков будет в пределах нормы.

В Москве преобладающая температура апреля ночью составляет минус один - плюс четыре градуса, днем плюс 7-12 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 9 ночью и днем повышаться только до плюс 5 градусов. Осадков выпадает 44 мм.

Аналогичная погода устанавливается на западе Северо-Западного округа - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на севере Центрального округа, на юге Приволжского округа. Хотя в Поволжье днем обычно не ниже плюс 13 градусов.

На Северном Кавказе преобладающая температура апреля плюс 13-17 градусов. Ночью плюс 5-10 градусов. В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях по ночам могут быть и заморозки до минус 6 градусов.

На юге Урала в апреле ночью минус 4-плюс 1 градус, а днем плюс 7-12 градусов. В Челябинской, Курганской областях при похолодании может быть до минус 12 градусов. И днем тоже минусовые температуры. На юге Сибири могут быть заморозки до минус 8 градусов, а днем плюс 8-13 градусов. В Красноярском крае и Иркутской области морозы могут усиливаться до минус 15 градусов

На севере Якутии апрель еще совсем зимний месяц - по ночам бывает минус 20-25, а днем минус 10-15 градусов. А при затоке арктического воздуха ночью температура опускается и до минус 35.

На юг Дальнего Востока весна приходит рано: ночью около нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 13 градусов. В Амурской области холоднее: ночью до минус 8, днем плюс 4-9 градусов. На Камчатке много снега и он долго тает.