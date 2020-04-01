Новости

Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус 31.03.2020
В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае 31.03.2020
В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным 31.03.2020
Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию 31.03.2020
Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации 31.03.2020
Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных 31.03.2020
В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры 31.03.2020
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 03:02
Рубрика: Общество

Апрель не обойдется без морозов

Текст: Ольга Игнатова
Второй весенний месяц будет в России теплее обычного, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

На европейской территории севернее Москвы температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. На Урале и в Сибири, в Забайкалье, на Чукотке, на юге Приморского края также будет теплее обычного. Не холодным ожидается апрель в Хабаровском крае, на Камчатке, в Магаданской области, на Сахалине, а также на юге европейской территории.

Фото: iStock
Гидрометцентр дал прогноз погоды с апреля по сентябрь

Избыток осадков возможен в Псковской и Калининградской областях, в Ямало-Ненецком округе, на севере Красноярского края, на юго-востоке Западной Сибири - в Алтайском крае и Республике Алтай. Дефицит осадков может быть на юге Иркутской области, в Забайкалье. На остальной территории России количество осадков будет в пределах нормы.

В Москве преобладающая температура апреля ночью составляет минус один - плюс четыре градуса, днем плюс 7-12 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 9 ночью и днем повышаться только до плюс 5 градусов. Осадков выпадает 44 мм.

Аналогичная погода устанавливается на западе Северо-Западного округа - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на севере Центрального округа, на юге Приволжского округа. Хотя в Поволжье днем обычно не ниже плюс 13 градусов.

Фото: iStock
Вильфанд: Повторения супертеплой зимы придется ждать не менее 20 лет

На Северном Кавказе преобладающая температура апреля плюс 13-17 градусов. Ночью плюс 5-10 градусов. В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях по ночам могут быть и заморозки до минус 6 градусов.

На юге Урала в апреле ночью минус 4-плюс 1 градус, а днем плюс 7-12 градусов. В Челябинской, Курганской областях при похолодании может быть до минус 12 градусов. И днем тоже минусовые температуры. На юге Сибири могут быть заморозки до минус 8 градусов, а днем плюс 8-13 градусов. В Красноярском крае и Иркутской области морозы могут усиливаться до минус 15 градусов

На севере Якутии апрель еще совсем зимний месяц - по ночам бывает минус 20-25, а днем минус 10-15 градусов. А при затоке арктического воздуха ночью температура опускается и до минус 35.

На юг Дальнего Востока весна приходит рано: ночью около нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 13 градусов. В Амурской области холоднее: ночью до минус 8, днем плюс 4-9 градусов. На Камчатке много снега и он долго тает.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции