Овен

Вам хватит здравого смысла, чтобы снисходительно отнестись к новым идеям и понять, что о них лучше сразу же забыть.

Телец

Вам стоит приготовиться к тому, что даже верные соратники могут неосознанно вставлять вам палки в колеса. .

Близнецы

Сейчас лучше довольствоваться сиюминутной выгодой, чем работать ради карьеры или какой-то великой цели.

Рак

Неподходящая неделя для переезда на новое место жительства, а также для начала длительных поездок или путешествий.

Лев

Чужая необязательность будет вас раздражать, однако к себе вы вряд ли будете предъявлять жесткие требования.

Дева

Если осознаете, что у вас все идет наперекосяк и валится из рук, то вам стоит позволить себе расслабиться и отдохнуть.

Весы

Сейчас неподходящий момент для начала новых дел и заключения партнерских союзов. Они окажутся неудачными.

Скорпион

Вы можете переоценить собственные возможности и взяться за дела, которые окажутся практически неосуществимыми.

Стрелец

Оставьте все как есть. Активные действия спровоцируют потери, которые вы не могли просчитать.

Козерог

Лучше не слишком полагаться на сотрудничество, так как в конечном итоге помощь со стороны принесет больше вреда..

Водолей

Не стоит принимать участие в делах, в которых вы не слишком разбираетесь. Можете наломать дров.

Рыбы

Старайтесь не играть на чувствах других. Они быстро найдут слабые места в вашей обороне.