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01.04.2020 17:44
Рубрика: Власть

Авиакомпании получат 1,5 млрд рублей на расходы по эвакуации туристов

Текст: Галина Мисливская
Правительство компенсирует авиаперевозчикам затраты на вывоз россиян из-за рубежа, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он. "Для туркомпаний мы практически отменили взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма", - добавил глава кабмина.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Он также напомнил, что уже приняты меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, "в том числе общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров". В частности, до 1 мая им не будут отправлять требования об уплате налогов, малые компании получат отсрочку на полгода по уплате кредитов.

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