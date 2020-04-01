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01.04.2020 14:19
Рубрика: В мире

Байден на шесть пунктов опередил Трампа в общенациональном соцопросе

Текст: Максим Макарычев
Бывший вице-президент США Джозеф Байден имеет преимущество в шесть пунктов по сравнению с действующим президентом Дональдом Трампом, согласно опросу Reuters-Ipsos, о шансах кандидатов на победу на президентских выборах 3 ноября этого года.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Сорок шесть процентов зарегистрированных избирателей заявили, что в ноябре поддержат Байдена, а 40 процентов заявили, что поддержат Трампа. По результатам подобного опроса, который проводился чуть менее месяца назад, разрыв между двумя потенциальными кандидатами в президенты от демократов и республиканцев составлял 1 пункт.

Результаты опроса, отмечает The Hill, являются приятной новостью для Байдена, чья кампания была в значительной степени ограничена растущей пандемией коронавируса, в то время как Трамп постоянно появляется на публике во время ежедневных брифингов в Белом доме.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме

Они также свидетельствуют о том, что с большой долей вероятности именно Байден будет выдвинут кандидатом от демократов на выборы на партийном съезде, который должен пройти в июле этого года, но гипотетически может быть перенесен на более поздний срок в случае продолжения пандемии. Трамп и другие правительственные чиновники, такие как губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, губернатор Огайо Майк Девайн и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вынуждены все больше концентрироваться на усилиях по сдерживанию пандемии COVID-19.

Бывший вице-президент США прекратил митинги и другие публичные мероприятия, перенеся свою кампанию в электронные СМИ, подкаст и видео-сообщения в интернете.

Тем не менее, опрос Reuters-Ipsos показал, что президентская кампания на своем заключительном отрезке в значительной степени будет зависеть от пандемии коронавируса в США, при этом 89 процентов избирателей заявили, что они "очень" или "частично" обеспокоены вспышкой COVID-19.

Сорок четыре процента зарегистрированных избирателей заявили, что они одобряют общую эффективность работы Трампа по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, глава Белого дома столкнулся с лавиной критики в связи с комментариями о необходимости выхода на работу после Пасхи 12 апреля и из-за жестких словесных пикировок с некоторыми губернаторами-демократами, которые обвинили его в недостаточной помощи со стороны федерального правительства.

Более 188 000 человек по состоянию на утро среды были заражены коронавирусом в США, около 3900 человек умерли.

В мире США Выборы президента США-2020

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