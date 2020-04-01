Банк России запустил онлайн-конференции по ситуации на финрынке

Первая конференция пройдет 3 апреля, на вопросы журналистов ответит глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.