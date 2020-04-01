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01.04.2020 12:34
Рубрика: Экономика

Банк России запустил онлайн-конференции по ситуации на финрынке

Текст: Роман Маркелов
Банк России объявил о старте еженедельных пресс-конференций в онлайн-формате по ситуации на финансовом рынке.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Первая конференция пройдет 3 апреля, на вопросы журналистов ответит глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: iStock
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Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Распространение коронавируса COVID-19 Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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