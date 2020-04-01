Банк России запустил онлайн-конференции по ситуации на финрынке

Банк России объявил о старте еженедельных пресс-конференций в онлайн-формате по ситуации на финансовом рынке.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Первая конференция пройдет 3 апреля, на вопросы журналистов ответит глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.