Бастрыкин рассказал, какие новые подразделения созданы в СКР

Каким образом оптимизируется структура Следственного комитета России в интервью "Российской газете" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, работа СК постоянно трансформируется исходя из поставленных руководством страны задач по противодействию преступности.

"В 2019 году были продолжены мероприятия по оптимизации системы ведомства с учетом характера криминальных вызовов. В ведомстве создается Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз для производства экспертиз всех видов и любой сложности, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности. Введены должности специалистов для социологических исследований. Созданы факультеты подготовки следователей-криминалистов", - рассказал Бастрыкин, добавив, что кроме того были сокращены управленческие звенья путем объединения следственных подразделений в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.

Продуктивно, по словам главы СКР, заработали созданные в Главном следственном управлении специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, по расследованию преступлений в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет, международного и федерального розыска лиц. "В прошлом году образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Все это позволило централизованно укрепить приоритетные направления следственной деятельности, усилить методическую и аналитические составляющие", - отметил Бастрыкин.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 02.04.2020 г.