Бастрыкин рассказал, какие новые подразделения созданы в СКР

"В 2019 году были продолжены мероприятия по оптимизации системы ведомства с учетом характера криминальных вызовов. В ведомстве создается Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз для производства экспертиз всех видов и любой сложности, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности. Введены должности специалистов для социологических исследований. Созданы факультеты подготовки следователей-криминалистов", - рассказал Бастрыкин, добавив, что кроме того были сокращены управленческие звенья путем объединения следственных подразделений в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.
Продуктивно, по словам главы СКР, заработали созданные в Главном следственном управлении специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, по расследованию преступлений в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет, международного и федерального розыска лиц. "В прошлом году образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Все это позволило централизованно укрепить приоритетные направления следственной деятельности, усилить методическую и аналитические составляющие", - отметил Бастрыкин.
Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 02.04.2020 г.