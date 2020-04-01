Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью "Российской газете" о новых приоритетах в работе следователей и криминалистов.

Александр Бастрыкин: Почти в полтора раза увеличилось число дел, переданных следователями в суд с ходатайством о назначении обвиняемому судебного штрафа, а не срока. Фото: Следственный комитет РФ

Александр Иванович, как Следственный комитет работает в условиях карантинных мер против коронавируса?

Александр Бастрыкин: Несмотря на сложную обстановку, мы должны продолжать основную деятельность, связанную с расследованием уголовных дел и противодействием преступным проявлениям. Как вы знаете, сейчас в публичном пространстве тема коронавируса является наиболее обсуждаемой. И некоторые лица, зачастую умышленно, тиражируют недостоверные сведения. Все это негативно влияет на граждан. Поэтому создана отдельная рабочая группа, которая занимается выявлением фактов распространения, в том числе в сети интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям. Вместе с тем мы должны помнить и о тех, кто находится в особой группе риска. Поэтому все сотрудники СК России активно поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также ветеранов следствия, соблюдая меры предосторожности. В каждом регионе сотрудниками ведомства организована удаленная связь с ветеранами, чтобы помочь в доставке необходимых медикаментов, продуктов питания и оказании другой помощи.

Нами оперативно приняты комплексные меры по безопасности. В первую очередь это предупреждение распространения коронавируса среди сотрудников и лиц, с которыми они контактируют. Для этого в ведомстве организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников. Исключен доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками острых респираторно-вирусных инфекций. Все обучающиеся в образовательных учреждениях Следственного комитета переведены на дистанционное обучение.В сложившейся ситуации нужно сохранять спокойствие и четко выполнять все рекомендации соответствующих учреждений, а также нормативные акты органов власти.

Как вы оцениваете общее состояния преступности в стране?

Александр Бастрыкин: В прошлом году правоохранительные органы работали в непростой криминогенной обстановке. Об этом свидетельствует количество зарегистрированных преступлений. Оно увеличилось на 1,6 процента. Всего зафиксировано более 2 миллионов преступлений. Но скоординированные профилактические меры позволили сократить наиболее опасную - насильственную преступность.

Так, почти на шесть процентов снизилось количество изнасилований. Число зарегистрированных убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, уменьшилось на семь процентов.

Бандиту - тюрьма, оступившемуся - штраф

Но самыми тяжкими преступлениями занимается Следственный комитет. Из общих цифр что относится к вашим подчиненным?

Александр Бастрыкин: Следователями направлено в суд почти 100 тысяч уголовных дел (96 882) в отношении 107 тысяч обвиняемых. Не оставаясь в стороне от трагических событий на юго-востоке Украины, Следственный комитет с 2014 года возбудил более 400 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности 155 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины.

Особое внимание уделялось профилактике. По ста одиннадцати тысячам уголовных дел установлены причины и условия, которые привели к совершению преступления, внесены представления об их устранении. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечено более 37 тысяч должностных лиц.

Не раз в адрес правоохранителей высказывались упреки в избыточности карательных мер. В том, что даже за мелкие преступления человека обязательно отправляют за решетку. Что им можно возразить? Существует статистика, сколько граждан не отправились в тюрьму после того, как следователь завершил свою работу?

Александр Бастрыкин: Очень важно отметить, что почти в полтора раза увеличилось число дел, а их более девяти тысяч, переданных следователями в суд с ходатайством о назначении обвиняемому судебного штрафа. И на пять процентов выросло число дел, по которым по ходатайству следователей вместо осуждения применены меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним.

Вместе с тем к закоренелым преступникам не может быть снисхождения.

Вы имеете в виду серьезные преступные группировки и их лидеров?

Александр Бастрыкин: Борьба с организованной преступностью - наша основная задача. По результатам расследования к длительным срокам лишения свободы осуждены бывшие лидеры и участники организованных преступных групп, которые на протяжении ряда лет совершали убийства граждан и предпринимателей. В Забайкальском крае это так называемые "Ключевские". В Тюменской области - "Леонтьевские". В Саратовской области - банда Клусова.

В Москве вынесен приговор лидеру И. Галанцеву и членам его банды, совершившим ряд убийств на территории Брянской, Калужской и Смоленской областей. В Новосибирске собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одному из бывших руководителей так называемого "преступного сообщества Трунова" - А. Радченко. Он признан виновным в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества, а также в убийствах.

А уже есть примеры привлечения к ответственности за высшие звания в криминальной среде?

Александр Бастрыкин: Необходимо подчеркнуть, что введенная в 2019 году в уголовный закон новелла, позволяющая привлекать к уголовной ответственности лидеров криминального мира за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, уже получила реализацию на практике. Яркий пример тому - расследование уголовного дела в отношении так называемого вора в законе Олега Медведева (Шишканова), установившего преступный контроль над Раменским районом Московской области.

Усилия следственных органов в этом направлении будут только наращиваться.

Нары не для всех

Обыватели часто говорят про ваших подчиненных, что им лишь бы закрыть человека в камере. Чаще или реже следователи отправляют подозреваемых под стражу? Больше стали требовать ареста для фигурантов уголовных дел?

Александр Бастрыкин: Эта мера пресечения избиралась достаточно взвешенно. В период расследования под стражей содержалось 20 тысяч лиц. Чтобы было понятно - это менее 16 процентов от общего числа обвиняемых. В остальных случаях нормальный ход расследования был обеспечен более мягкими мерами пресечения.

При расследовании под стражей содержалось 20 тысяч лиц - менее 16 процентов обвиняемых. Для остальных применялись более мягкие меры пресечения

Миллионы и особняки с возвратом

Вы лучше всех знаете, что поймать взяточника или мошенника за руку, это часто не самое главное. Важно возместить причиненный вред. Ущерб от отдельных граждан при должностях уже давно измеряется не миллионами, а миллиардами рублей или другой валюты. А как обстояли дела с возмещением ущерба?

Александр Бастрыкин: В тесном сотрудничестве с МВД и ФСБ, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и Росреестром нами принимались действенные меры по максимальному возмещению ущерба, с тем, чтобы преступники не смогли воспользоваться плодами своих противоправных деяний.

Так, в 2019 году потерпевшим возмещено более 50 миллиардов рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 55 миллиардов рублей. Согласитесь, это немалая сумма и весомый вклад в дело возмещения ущерба государству и восстановления имущественных прав граждан, нарушенных в результате преступных действий.

Можно утверждать, что система возмещения вреда гражданам или государству работает успешно? Или что-то еще нужно усовершенствовать?

Александр Бастрыкин: На мой взгляд, для более эффективной защиты права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, необходимо скорректировать статью 115 УПК РФ. Надо закрепить возможность сохранять арест имущества, когда требования потерпевшего признаны обоснованными, но вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Критиков работы следственных органов всегда хватало. Один из их самых распространенных аргументов - падение качества расследованных дел. А как бы вы ответили на это? Качество расследования действительно изменилось?

Александр Бастрыкин: Безусловно, ведь число дел, возвращенных судом на доработку, сократилось на 10 процентов. Удельный вес таких дел от числа переданных в суд составил не более 1,5 процента. Мы активно продолжаем работать на этом приоритетном участке, непрерывно повышая ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений.

Дела по наследству

В новостях чаще стали попадаться "свежие" расследования по преступлениям, совершенным десятилетия назад. Почему раскрытию преступлений прошлых лет уделяется повышенное внимание?

Александр Бастрыкин: Мной уже отмечалось, насколько важна профилактика преступности. Но если не удалось предотвратить преступление, мы обязаны обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет ни минуло со дня трагедии. С учетом современных возможностей криминалистики в прошлом году совместно с органами дознания нам удалось раскрыть пять с половиной тысяч преступлений прошлых лет. Из них почти половину составляют тяжкие и особо тяжкие преступные деяния.

В их числе 558 убийств, 274 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным для потерпевшего исходом, 305 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также свыше 1,5 тысячи иных тяжких и особо тяжких преступлений. Безусловно, что все большую роль в расследовании таких преступлений стала играть геномная экспертиза.

Вы помните большинство таких дел?

Александр Бастрыкин: Благодаря ДНК-исследованиям раскрыта серия изнасилований женщин, совершенных в период с 1992 года в Иркутской области. В Ленинградской области задержан мужчина, убивший 10-летнюю девочку в 2011 году. В Калужской области вынесены приговоры в отношении братьев Татаринцевых, совершивших убийство студентки в 2014 году, а также в отношении братьев Коробенковых, совершивших убийство девушки в 2016 году. Направлено в суд уголовное дело в отношении членов банды Пискарева (Кости Большого), причастных к убийству мэра города Сергиева Посада Душко и убийствам еще двадцати человек.

Кроме того, спустя 14 лет раскрыта серия изнасилований малолетних девочек, совершенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Как выяснилось при тщательном анализе материалов нераскрытого дела, единственный обнаруженный отпечаток пальца руки преступника оказался не пригодным для идентификации из-за того, что были нарушены правила кодировки следа. Эту ошибку исправили наши криминалисты и следователи. Они вычислили негодяя, установив дополнительными судебными экспертизами его генетический профиль. Преступник предстал перед судом.

Кроме того, раскрыты преступления, получившие общественный резонанс своей вызывающей дерзостью - убийство следователя Подмосковья и убийство начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия, а также многие другие преступные злодеяния, совершенные в разных регионах страны.

Когда силовики говорят о распространении терроризма и его финансировании, то просто называют цифры. И они пугают. А какие данные у Следственного комитета?

Александр Бастрыкин: В 2019 году нашими следователями направлено в суд 55 уголовных дел об экстремизме и 119 дел о терроризме. Упор был сделан на пресечение организованной деятельности по разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни. Передано в суд 34 уголовных дела об организации экстремистского сообщества и деятельности экстремистской организации. Это, к слову, в два раза больше, чем в 2018 году.

Последовательно перекрываются каналы финансирования терроризма. В 2019 году направлены в суды уголовные дела в отношении 45 лиц, которые подпитывали деньгами международные террористические организации.

Кроме того, наши следственные подразделения выполняют ответственные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. На основании полученных доказательств осуществляется уголовное преследование 10 фигурантов, причастных к убийству в Сирии военного летчика Олега Пешкова. Закреплены доказательства обстрела из тяжелого вооружения российского госпиталя в Алеппо.

Внимание, пропал ребенок

Какую работу проделали следователи по защите прав детей?

Александр Бастрыкин: Начну с того, что в 2019 году было расследовано более 20 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. В суд направлено больше 11 тысяч уголовных дел. Нами круглосуточно ведется мониторинг происшествий и преступлений в отношении детей, их безвестного исчезновения.

Как организуется розыск пропавших детей?

Александр Бастрыкин: Начну с цифр. В 2019 году в следственные органы поступили сообщения по фактам безвестного исчезновения 15 493 детей. Принятыми мерами практически все они найдены в первые же часы либо сутки после исчезновения. Это 99,5 процента от всех пропавших. В целях повышения результативности розыска на сайте Следственного комитета создан раздел "Внимание, пропал ребенок!".

А как бы вы оценили помощь в розыске потерявшихся детей волонтеров? Они реально помогают?

Александр Бастрыкин: Они оказывают нам самую действенную помощь. Благодаря им в Краснодарском крае удалось обнаружить живой пропавшую 9-летнюю девочку. В Омской области найден 3-летний мальчик, который исчез из салона автомобиля, когда родители ушли за ягодами. В Нижегородской области обнаружена живой 5-летняя девочка, которая ушла в лес за бабушкой и потерялась. В Вологодской области мама оставила 2-летню дочь с малолетними сестрами на детской площадке и ушла к подруге. Ребенок пропал. К счастью, благодаря своевременно организованному поиску ребенок обнаружен живым.

У вас есть некий алгоритм, как поступать, если пришла информация о пропаже ребенка?

Александр Бастрыкин: Без промедления организуется выезд на место происшествия, оперативно фиксируются доказательства, имеющие значение для полного, объективного и всестороннего расследования. Принимаются меры к установлению всего круга должностных лиц, попустительство и бездействие которых привели к происшествиям с детьми.

В 2019 году на треть уменьшилось число несовершеннолетних потерпевших, оставшихся без попечения родителей, в том числе в детских домах и школах-интернатах - на треть. При этом на пять процентов сократилось число детей, пострадавших от преступлений со стороны близких и членов семьи. Благодаря комплексным предупредительным мерам в пять раз уменьшилось количество несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления в сфере организации детского отдыха и оздоровления.

То есть вы хотите сказать, что по всем показателям стало лучше?

Александр Бастрыкин: Это действительно так.

Еще одна острая проблема - обеспечение жильем сирот. Ваше ведомство часто сообщает - в одном регионе чиновников поймали за кражу сиротских квартир, в другом на застройщика дело возбудили за строительство "картонных" домов, в которых нельзя жить. Что-то меняется в этой сфере, кроме количества возбужденных уголовных дел?

Александр Бастрыкин: Это, как вы знаете, непростые вопросы, но они постепенно решаются - в апреле прошлого года издано правительственное распоряжение о мерах по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы.

В свою очередь сотрудниками Следственного комитета оказывается помощь 423 детским специализированным учреждениям, в которых воспитываются более 20 тысяч детей. Нами организован реабилитационный отдых и оздоровление детей, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

50 млрд рублей - на такую внушительную сумму возмещен ущерб потерпевшим от преступлений. Принимаются действенные меры по максимальному возмещению ущерба.

Одно из самых модных сегодня слов - "оптимизация". В Следственном комитете его тоже употребляют? Если да, то как в прошлом году реформировалось ваше ведомство?

Александр Бастрыкин: Наша работа постоянно трансформируется исходя из поставленных перед нами руководством страны задач по противодействию преступности. В 2019 году были продолжены мероприятия по оптимизации системы ведомства с учетом характера криминальных вызовов. В ведомстве создается Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз для производства экспертиз всех видов и любой сложности, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности. Введены должности специалистов для социологических исследований. Созданы факультеты подготовки следователей-криминалистов. Сокращены управленческие звенья путем объединения следственных подразделений в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.

Продуктивно заработали созданные в Главном следственном управлении специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, по расследованию преступлений в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет, международного и федерального розыска лиц. В прошлом году образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Все это позволило централизованно укрепить приоритетные направления следственной деятельности, усилить методическую и аналитические составляющие.

Из кадетов - в сыщики

Говорят, что у вас самое молодое ведомство не по возрасту службы, а по возрасту сотрудников. Как расставлены приоритеты на этом направлении?

Александр Бастрыкин: Нами ведется активная работа по подготовке прежде всего собственных кадров в академиях Следственного комитета, наших кадетских корпусах и кадетских классах с учетом положительного опыта деятельности образовательных организаций минобороны, МВД, ФСБ. Создан третий по счету кадетский корпус в Волгограде, а в текущем году будет открыт Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Кроме того, в конце февраля в городе воинской славы Кронштадте торжественно открыты кадетские классы морской направленности Следственного комитета, которые будут функционировать на базе школы N 425 имени академика П.Л. Капицы.

Помимо этого в Санкт-Петербурге на базе ведомственного кадетского корпуса недавно открылся первый экспериментальный класс для обучения и воспитания девочек. На его основе планируется создать филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России - пансион воспитанниц Следственного комитета РФ. В экспериментальном 8-м классе проходят обучение двадцать учениц, часть из которых является детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей.

В 2019 году в наши Московскую и Санкт-Петербургскую академии было зачислено 117 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким детям, обучающимся в Кадетских корпусах и академиях ведомства, предоставлено полное государственное обеспечение. Стипендия студентов Академий Следственного комитета превышает 16 тысяч рублей в месяц.

Известно, что вы очень внимательно относитесь не столько к тому, что пишут журналисты о Следственном комитете, сколько о том, про какие правонарушения мы рассказываем. Следственный комитет сегодня единственное ведомство, которое регулярно сообщает о проверках по мониторингу СМИ.

Александр Бастрыкин: На мой взгляд, журналисты всегда уделяли внимание деятельности Следственного комитета, что, несомненно, положительно влияет на профилактику преступности и помогает формировать климат доверия ко всем правоохранительным органам страны. Следует подчеркнуть, что, в свою очередь, в 2019 году по материалам журналистских расследований и информации, размещенной в СМИ, следователями Следственного комитета возбуждено более 400 уголовных дел.

Предложение

Самолет - под конфискацию

Александр Иванович, ваши подчиненные расследуют конкретные дела, и им часто видны так называемые пробелы в законе. Каковы ваши предложения по изменению действующего законодательства?

Александр Бастрыкин: Проведенный в Следственном комитете анализ причин авиационных происшествий показал, что необходимо более детально регламентировать правовой статус лиц, управляющих сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами. Что нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и выполнения полетов частными пилотами. Кроме того, возможно увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации.