Белорусские артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Восьмичасовой онлайн-марафон популярных белорусских групп и исполнителей в формате "живой звук" стартует по инициативе продюсерского центра Спамаш совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv в ближайшую пятницу.

Девиз благотворительного концерта, в котором примут 3 апреля участие легендарный ансамбль "Песняры" и еще два десятка самых именитых артистов Синеокой, "помочь медикам в борьбе с пандемией".

Все средства, собранные во время проведения марафона, поясняет БЕЛТА, будут направлены на расчетный счет столичной клинической больницы имени Клумова для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Остается добавить, что информационный партнер музыкального марафона - Белорусское телеграфное агентство.