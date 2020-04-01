Культура
01.04.2020 13:13
Текст: Юрий Сизов

Белорусские артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Восьмичасовой онлайн-марафон популярных белорусских групп и исполнителей в формате "живой звук" стартует по инициативе продюсерского центра Спамаш совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv в ближайшую пятницу.

Фото: youtube.com
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Девиз благотворительного концерта, в котором примут 3 апреля участие легендарный ансамбль "Песняры" и еще два десятка самых именитых артистов Синеокой, "помочь медикам в борьбе с пандемией".

Все средства, собранные во время проведения марафона, поясняет БЕЛТА, будут направлены на расчетный счет столичной клинической больницы имени Клумова для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Остается добавить, что информационный партнер музыкального марафона - Белорусское телеграфное агентство.

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