Более 60 украинцев сбежали из-под карантина в киевском отеле "Козацкий"

Десятки постояльцев отеля "Козацкий" в самом центре Киева, помещенные на двухнедельный профилактический карантин после возвращения из турпоездок, умудрились сбежать оттуда, продемонстрировав свой "козацкий" нрав. О многочисленных казусах рассказали в украинском МВД.

Как передает портал Украинские новости, речь идет о гражданах страны, вернувшихся с отдыха на Бали через стыковочный рейс в Дохе.

По решению министерства внутренних дел республики, для пущей надежности путешественников не отправили по домам пережидать положенный двухнедельный срок, но поместили под наблюдение в ведомственный отель "Козацкий". Однако некоторые граждане взбунтовались, хотя у одного впоследствии поднялась высокая температура, и его увезли тестировать на коронавирус. Совсем неугомонным удалось загадочным образом - то ли группами, то ли поодиночке - улизнуть из "заточения". Правоохранители составили по факту побегов более 60 протоколов об административных нарушениях. Впрочем, если у кого-то из беглецов впоследствии обнаружится COVID-19, им может грозить до трех лет тюрьмы. Удалось ли их вернуть обратно, не сообщается.