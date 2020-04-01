Больные COVID-19 запустили флешмоб в Facebook

Пациенты московских клиник, где проходят лечение больные коронавирусом, запустили флешмоб в Facebook. Люди сердечно благодарят врачей за заботу об их здоровье.

Среди тех, кто обратился к докторам через соцсети, есть и нынешние пациенты, и те, кто уже вот-вот будет выписан. "Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем работникам Коммунарки", "Благодаря вам мы живы", "Здорово, что такие врачи есть", - эти и другие слова сердечной признательности выразили люди разных возрастов и профессий. Благодарили врачей не только новой клиники в Коммунарке, но и других медучреждений, где сейчас проходят лечение больные с COVID-19. Участники сетевой акции также призвали всех горожан оставаться дома во имя общего блага.

Напомним, что вчера Facebook-сообщество направило сотни сообщений в поддержку главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, у которого был выявлен коронавирус.