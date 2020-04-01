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01.04.2020 08:17
Рубрика: В мире

Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса

Текст: Максим Домчев

Бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф умер во вторник. У него был диагностирован коронавирус.

Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК "Витесс" скончался

Как сообщает Teledakar.com, Диуф на минувшей неделе был госпитализирован в Дакаре. У него были симптомы коронавируса, тест подтвердил заболевание. Медики планировали отправить 68-летнего мужчину в Ниццу, однако не смогли это сделать. Диуфу стало намного хуже. Позже стало известно о том, что экс-президент "Марселя" умер.

Диуф занимал пост президента "Марселя" в 2005-2009 годах. Дважды команда завоевывала серебряные медали чемпионата страны и доходила до решающего матча Кубка Франции.

"Марсель" на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Диуфа.

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