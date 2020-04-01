Чем грозит "Формуле-1" отмена сезона-2020

На экраны вышел второй сезон документального сериала о "Формуле-1", приоткрывающий закулисье "Королевских гонок" в 2019 году. Его название, "Гонять, чтобы выживать", как нельзя лучше отражает суть положения, в которое "Ф-1" угодила из-за коронавируса.

Сезон-2020 должен был стартовать 15 марта в Австралии. Однако сейчас нет уверенности, что он вообще состоится. Уже отменено восемь этапов, и это не предел. Неординарность происходящего заставляет "конюшни", как еще называют команды в "Формуле-1", идти на экстренные меры.

- Команды предоставили Международной автомобильной федерации и "Либерти" (владелец "Формулы-1". - Прим. "РГ") полную свободу в формировании календаря чемпионата, - поведал руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто. - Обычно мы так не поступаем, но сейчас надо дать руководству полный карт-бланш. На данный момент можно ждать самых разных изменений. Например, гоночный уик-энд может быть сокращен до двух дней, чтобы можно было проводить несколько Гран-при подряд. А еще возможно, что сезон будет продлен до первых месяцев 2021 года.

Привычный календарь уже приходится перекраивать на ходу. Так, в понедельник все команды "Формулы-1" официально ушли на трехнедельный отпуск, который был перенесен с традиционного августа на весну. Свои разработки прекратили и мотористы из "Феррари", "Мерседеса", "Рено" и "Хонды".

Озабоченность команд тем, чтобы провести чемпионат-2020 хоть в каком-то виде, имеет под собой в первую очередь финансовые основания. "Формула-1" - один из самых дорогих спортивных проектов в мире: команды тратят огромные деньги на технологии, зарплаты гонщикам и персоналу. Источников дохода, по сути, два: это призовые и отчисления от "Формулы-1"и спонсорские контракты. Из-за отмены этапов менеджмент "Королевских гонок" уже несет колоссальные убытки. Например, в Австралии "Формула-1" недополучила 35 млн долларов только промоутерских взносов за проведение этапа. И это без учета потерь, связанных с телеправами и спонсорскими контрактами. По словам руководителя "Ред Булл" Гельмута Марко, совокупные потери "Либерти" в этом году могут достигнуть 300 млн долларов. Проблема еще в том, что по существующей схеме команды расплачиваются за предыдущий сезон за счет доходов, полученных в сезоне нынешнем. Вот почему без гонок "конюшни" оказались в очень тяжелом положении. По мнению босса "Альфа Таури" Франца Тоста, если в текущем сезоне не удастся провести хотя бы 10-15 Гран-при, последствия могут оказаться катастрофическими.

Из-за отмены только одного Гран-при Австралии "Формула" недополучила 35 млн долларов

- Если гонок будет меньше или не будет совсем, то команды не смогут компенсировать свои расходы, - считает функционер. - И тогда командам придется обсуждать совсем серьезные меры. Речь уже о выживании "Формулы-1".

Одной из мер по спасению команд стал перенос введения нового технического регламента, которое планировалось в 2021 году. Если бы все осталось как прежде, "конюшням" пришлось бы разрабатывать сразу две машины: на текущий сезон и на следующий. А это новые расходы. Изначально внедрение новых правил планировалось отложить до 2022 года, но теперь команды думают повременить вообще два лишних года: никто не знает, как сильно коронавирус повлияет на сезон-2021.

Между тем

Один из самых авторитетных журналистов, пишущих о "Формуле-1," Дитер Ренкен опубликовал традиционный рейтинг зарплат гонщиков на 2020 год. Самым высокооплачиваемым пилотом оказался британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес". Его гонорар составит 40 млн долларов. Второе место у немецкого гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, который получит на 5 млн меньше. И замыкает тройку богачей голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен с 25 млн долларов. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" получит в 20 раз меньше Хэмилтона - 2 миллиона. Меньше зарплата только у троих: Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") и у обоих пилотов "Уильямса" Джорджа Рассела и Николя Латифи - по 1 млн долларов.