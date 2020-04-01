Чемпионом мира по долгожительству стал британец Роберт Уэйтон

Рука не поднимается написать, что этому милому интеллигентному джентльмену с аккуратной стрижкой серебряных волос, изящной бородкой и умными глазами, согласно сертификату о рождении уже 112 лет.

Британец Роберт Уэйтон прошагал сегодня самый длинный в мужском "зачете" марафон жизни. Боб Уэйтон прожил ее на одном дыхании. Родившийся в городе Халл 29 марта 1908 года в семье с шестью детьми, Боб пережил самую страшную пандемию гриппа за всю историю человечества - "испанку", которая унесла от 17 до 100 миллионов жизней. "Я ничего об этом не знал, потому что никто у нас в семье не заболел. Лишь потом я узнал об этом из книг по истории", - рассказывает Боб.

Похвалиться недюженным здоровьем Боб вроде как не мог - болел в своей жизни "как все", неоднократно оказывался на операционном столе. Между тем, судя по всему, скучать ему в его долгой жизни не приходилось. У Боба трое детей, десять внуков и двадцать пять правнуков и праправнуков. Боб и его жена Агнес путешествовали по всему миру, прежде чем вернулись в Британию. Здесь Боб Уэйтон стал лектором по морской инженерии в лондонском Сити Университете. Уйдя на пенсию, работал брачным консультантом. Двадцать три года назад похоронил любимую жену. "В годы Второй мировой войны нам было понятно, что надо сделать для победы, потому что Черчилль объединил всю страну. Мы верили, что можем победить. А с этим вирусом ничего не понятно", - сетует Боб. Возраст не убавил его энтузиазма и аппетита к жизни, хотя он и признается, что вовсе не собирался жить так долго. Он не из тех, кто предается унынию: читает книги, интересуется строительством ветряных мельниц. Он больше не получает традиционные поздравления от королевы, которые в Британии направляются всем людям, перешагнувшим 100-летний рубеж в жизни, так как считает, что Ее Величеству не следует тратить на это время. "Я выбрал лишь ту, где она улыбается и выглядит счастливой. Эта открытка у меня стоит на столе".

Документ, подтверждающий его возраст, был торжественно вручен мистеру Уэйтону персоналом пансиона для престарелых, где он сегодня и проживает. Находиться сегодня в изоляции из-за эпидемии коронавируса Бобу тяжело. "Это какая-то нелепость! - возмущается Боб. - Ничего подобного коронавирусу я доселе не наблюдал". И добавил, что вообще-то ему не однажды случалось оказываться в ситуациях, когда требуется принять обстоятельства как они есть. Может быть, это и есть то, что позволило самому старому человеку на Земле остаться и сегодня молодым.