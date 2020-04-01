Что искал в России Шерлок Холмс?

Популярный актер Максим Матвеев примерил сюртук Шерлока Холмса в сериале "Шерлок в России". Это новый проект продюсерской компании Александра Цекало и студии START. Студия организована группой продюсеров, среди которых два белоруса - Виталий Шляппо из Витебска и Алексей Троцюк из Бреста.

Шерлок Холмс на сегодня - самый популярный киноперсонаж в мире, существует более двухсот посвященных ему экранизаций. Есть даже книга о его похождениях в России, сочиненная дореволюционным беллетристом Петром Дудоровым, скрывавшимся под псевдонимом Орловец.

Шерлок Холмс в исполнении Максима Матвеева идет по следу Джека Потрошителя. Но лондонский маньяк не дается в руки, оставляя каждый раз на месте преступления послания сыщику. После очередной неудачной схватки с убийцей, в которой ранят доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую империю.

Сняв в Питере комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (его играет Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает преступления.

Максим Матвеев скрупулезно работал над ролью Холмса - исписал целую тетрадь замечаний

- Когда мне поступило предложение от Александра Цекало, были сомнения: ярчайшие актеры ярчайшим образом уже воплотили этот персонаж на экране, - признался Максим Матвеев. - Однако это особая история: Шерлок - иностранец, он попадает в абсолютно незнакомую для себя среду. Кроме расследования преступлений ему приходится преодолевать еще и социальные сложности, присущие только России. В фильме много юмора и иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически - именно технологически - англичанин строит свою русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге в особняке Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века.