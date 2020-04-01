Указ главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 года № 24 "О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан"

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В. от 17 марта 2020 г. № 2182-П13, Законом Республики Дагестан от 16 июля 2008 г. № 34 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан" постановляю:

1. Правительству Республики Дагестан:

а) представить предложения по мерам государственной поддержки в отношении наиболее подверженных риску отраслей экономики в целях сохранения рабочих мест;

б) утвердить перечень системообразующих организаций регионального значения, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность на территории Республики Дагестан;

в) актуализировать План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан.

2. Оперативному штабу по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан обеспечить контроль и мониторинг реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

3. Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан до 10 апреля 2020 года разработать и внести в Правительство Республики Дагестан в установленном порядке предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие следующие вопросы:

а) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, - в размере 3 процентов; для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, - в размере 6 процентов;

б) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан в области информационных технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, - в размере 1 процента; для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные па величину произведенных расходов, - в размере 6 процентов;

в) установление налоговой ставки по налогу на имущество организаций Республики Дагестан в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, - в размере 1 процента;

г) предоставление налоговой льготы на уплату транспортного налога одному из родителей (усыновителей) в многодетной семье (семье, имеющей четырех и более детей) - за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий;

д) предоставление налоговой льготы субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на сумму затрат, связанных с приобретением, изготовлением, доставкой, достройкой, дооборудованием, реконструкцией и модернизацией основных средств, на которую уменьшается сумма налога на прибыль организации, со ставкой налога для определения предельной величины вычета в размере 5 процентов;

е) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, - в размере 1 процента; для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, - в размере 6 процентов;

ж) установление налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога для всех категорий налогоплательщиков - в размере 3 процентов;

з) снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении патентной системы налогообложения в 2 раза.

4. Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан:

а) обеспечить введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов малого и среднего предпринимательства - заемщиков Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан на срок до 6 месяцев и провести реструктуризацию графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов в срок до 9 месяцев;

б) осуществлять выдачу займов Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан с соблюдением следующих требований:

срок рассмотрения заявки на получение микрозайма составляет не более 1 рабочего дня;

процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии залогового имущества составляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма с субъектом малого или среднего предпринимательства;

максимальный срок предоставления микрозайма не превышает 2 (двух) лет;

в) осуществлять предоставление гарантии (поручительства) Гарантийным фондом Республики Дагестан с соблюдением следующих требований:

срок рассмотрения заявки на получение гарантии (поручительства) составляет не более 1 рабочего дня;

максимальная ставка вознаграждения за предоставление гарантии (поручительства) составляет не более 0,5 процента;

максимальный срок предоставления гарантии (поручительства) не превышает 3 (трех) лет;

г) обеспечить осуществление пролонгации действующих договоров предоставления гарантии (поручительства) при условии пролонгирования соглашения о предоставлении займа между субъектом малого и среднего предпринимательства и финансовой организацией;

д) принять меры по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства - лизингополучателям отсрочки платежей по лизингу в срок на 3 месяца, а также принять меры по снижению размеров лизинговых платежей.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Дагестан:

а) отсрочить до 1 июля 2020 года арендные платежи для субъектов малого и среднего предпринимательства за аренду муниципального имущества;

б) установить на единый налог на вмененный доход налоговую ставку в размере 7,5 процента от величины потенциально возможного дохода;

в) установить налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц Республики Дагестан в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, в размере 1 процента.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнова Г.Г.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан В.Васильев







