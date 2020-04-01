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01.04.2020 22:06
Рубрика: Культура

Детская писательница назвала 10 лучших книг для семейного чтения

Текст: Татьяна Владыкина
Что делать,если родительские фантазия и силы иссякли,а дети требуют "продолжения банкета"? Самое время сделать перерыв, поудобнее устроиться всей семьей на диване и взять в руки книгу. Свой список для семейного чтения читателям "РГ" предлагает детская писательница Ирина Краева.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- Времена ныне суровые, но и прекрасные, - считает Ирина. - Переживание общей беды объединяет. Объединяет, например, людей в очереди к кассе (даже если надо стоять на расстоянии двух метров, можно легко обменяться шутками), объединяет семьи (непросто жить под одной крышей разным поколениям, но ведь как увлекательно и познавательно), даже государства (вдруг как-то неожиданно выяснилось, вот ведь чудо, общую беду пережить легче, получая поддержку)…

Карантинное чтение: какие книги выбирают россияне

Вот и я, составляя список любимых книг, прежде всего думала о тех произведениях, которые будут интересны для разных поколений читателей. Самое бы время залечь на диван всей семьей и читать… Пойдем по алфавиту.

1. Абгарян Наринэ "Манюня".

2. Бах Ричард "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".

3. Белорусец Сергей "Стихит - парад".

4. Ботева Мария "Мороженое в вафельном стаканчике".

5. Веркин Эдуард "Облачный полк".

6. Георгиев Сергей "Укротитель сиреневых бегемотов".

7. Дрейпер Шэрон "Привет, давай поговорим".

8. Лиханов Альберт "Последние холода".

9. Мориц Юнна "Лимон Малинович Компресс".

10. Пушкин Александр "Капитанская дочка".

Культура Литература

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