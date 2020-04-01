Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Приложение называется "Социальный мониторинг". Его получат пациенты, которые будут лечиться от коронавируса на дому. Программа создана, прежде всего, для правоохранительных органов - она позволит увидеть, соблюдают ли больные режим самоизоляции. Если пациент покинет квартиру, приложение немедленно подаст сигнал об этом.

Фиксируется на маршрут, а сам факт того, что пациент вышел из дома в нарушение режима. При этом приложение будет периодически запрашивать фото пользователя - это необходимо, чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном. Данные, к которым будет иметь доступ приложение, будут храниться только на российских серверах.

Ранее "РГ" сообщала, что это приложение больные на домашнем режиме смогут установить сами. Если собственного гаджета нет, то город готов выдать пациенту смартфон с предустановленной программой.