Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Новости

В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам 17:22
МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19 17:20
В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца 17:12
Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19 17:10
За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч 17:05
Минздрав: Коронавирус передается половым путем 17:04
Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область 17:04
Уникальный советский минивэн "Лосенок" сняли на видео 17:01
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина 16:57
На Урале периодику предложили отнести к товарам первой необходимости 16:56
"Орел и Решка" выйдет в новом формате - без ведущих 16:55
Курган временно прекратил автобусное сообщение с соседними регионами 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Текст: Сергей Бабкин
В ближайшие дни в Москве запустят мобильное приложение для больных COVID-19, передает "Интерфакс".

Приложение называется "Социальный мониторинг". Его получат пациенты, которые будут лечиться от коронавируса на дому. Программа создана, прежде всего, для правоохранительных органов - она позволит увидеть, соблюдают ли больные режим самоизоляции. Если пациент покинет квартиру, приложение немедленно подаст сигнал об этом.

Фото: iStock
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина

Фиксируется на маршрут, а сам факт того, что пациент вышел из дома в нарушение режима. При этом приложение будет периодически запрашивать фото пользователя - это необходимо, чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном. Данные, к которым будет иметь доступ приложение, будут храниться только на российских серверах.

Ранее "РГ" сообщала, что это приложение больные на домашнем режиме смогут установить сами. Если собственного гаджета нет, то город готов выдать пациенту смартфон с предустановленной программой.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Digital Технологии Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана