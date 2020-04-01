Документальный фильм "Стражи Уханя. 24 часа в Ухане" посвящается всем медсестрам и врачам больниц в этом китайском городе, которые работают, не щадя сил, чтобы спасать жизни людей. Видео рассказывает о том, как миллионы людей пытаются обезопасить себя от опасной инфекции, а также о том, как огромный город Ухань борется за возвращение к жизни.

Один из героев фильма - доставщик Цзи - встретил за последние 2 недели много людей, сражающихся с коронавирусом COVID-19. И он тоже вместе с ними участвует в этой борьбе.