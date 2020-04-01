Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40%

В России серьезно снизился незаконный оборот красной икры. По данным Росрыболовства, в 2019 году в рамках деятельности по пресечению незаконного оборота продукции по осетровым видам рыб было выявлено 69 нарушений, изъято 7,74 т рыбы и 3,5 т икры, а по лососевым - 61,3 т рыбы и 9,4 т икры. В 2018 году было изъято 214,7 т лососевых и 23,7 т красной икры, в 2017 году - 66,2 и 8,5 т соответственно.

Хуже с осетровыми. В 2017 году по ним было выявлено 229 нарушений, изъято 27,7 т осетровых и 1,44 т икры осетровых видов рыб. В 2018 году было выявлено 95 нарушений, изъято 23,7 т осетровых и 2,18 т икры осетровых видов рыб.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков объясняет снижение объемов контрафакта черной икры на российском рынке тем, что в естественных популяциях просто осталось мало взрослых рыб. Зато наблюдается рост браконьерства по рыбе. "По программе воспроизводства водных биологических ресурсов в дикую природу выпускают мальков осетровых. Но до икры они вырасти не успевают, потому что их вылавливают браконьеры", - поясняет эксперт.

Несмотря на то, что сейчас поставки китайской икры (как основного канала фальсификата) на территорию России запрещены, по-прежнему поступает черная икра, перемаркированная на "произведенную в России" из Уругвая, Польши и других стран. По оценке Александра Новикова, доля контрафакта и фальсификата на рынке осетровых видов рыб сейчас составляет около 40%.