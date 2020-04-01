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01.04.2020 22:01
Рубрика: Общество

Английские врачи выявили два ключевых симптома коронавируса

Текст: Руслан Мельников

Ученые назвали наилучший способ определить наличие в организме коронавирусной инфекции.

Как считают исследователи из Королевского колледжа Лондона, это можно сделать, основываясь на таких симптомах, как потеря обоняния и вкусовых ощущений.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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С помощью специально разработанного приложения ученые собрали данные и проанализировали симптоматику COVID-2019. Информация собиралась в том числе и среди 1702 человек, сообщивших о том, что они были протестированы на COVID-19. Причем у 579 человек тест на коронавирус дал положительный результат.

Данные, проанализированные в приложении, показали, что 59 процентов пациентов с COVID-2019 сообщали о потере обоняния и вкусовых ощущений. Эти результаты оказались гораздо более точными для прогнозирования положительного диагноза коронавируса, чем лихорадка. В числе других симптомов называются постоянный кашель, слабость, диарея, боли в животе и потеря аппетита, но наилучшим прогностическим параметром все же оказалась именно утрата обоняния и вкусовых ощущений.

"По нашим данным, в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность заболеть COVID-19 в три раза выше, и поэтому они должны самоизолироваться в течение семи дней, чтобы снизить риск распространения болезни", - отмечает ведущий исследователь профессор Тим Спектор.

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