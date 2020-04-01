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Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

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    01.04.2020, 18:55
Текст:   Юлия Авакова

Британская писательница Джоан Роулинг, автор всемирно известной септологии о Гарри Поттере, уже занявшей прочное место в сокровищнице мировой детской литературы, порадовала юных читателей неожиданным новым проектом, запустив веб-сайт harrypotterathome.com. Цель начинания - разнообразить досуг детей, одинаково мающихся на карантине в разных уголках мира.

Портал вскоре наполнится множеством статей, заметок, загадок, ребусов и интерактивных заданий для тех, кто начинает знакомиться с жизнью в Хогвартсе.

В некотором объеме будет присутствовать и развлекательный контент по мотивам франшизы о фантастических тварях - так, например, можно будет потренироваться в рисовании такой вымышленной зверушки, как "нюхлер", просмотрев соответствующие видео. Вдобавок к этому каждый желающий сможет бесплатно прослушать аудиоверсию первой книги серии, "Гарри Поттер и философский камень", на 19 языках.

Несколько дней назад Роулинг выступила с инициативой для учителей, призвав их читать "Гарри Поттера" своим ученикам и выкладывать ролики в интранете и на закрытых школьных платформах, что не будет нарушать авторские права. Данной возможностью можно будет пользоваться до конца учебного года.

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