Экологическая концепция Си Цзиньпина показала свои возможности

15 лет назад, 15 августа 2005 года, Си Цзиньпин, тогда - секретарь партийного комитета провинции Чжэцзян, также приехал туда с проверкой. Именно там он впервые выдвинул научную природоохранную концепцию, назвав зеленые горы и изумрудные реки несметными сокровищами.

Опираясь на долгосрочное социально-экономическое развитие, стремясь к гармоничному превращению "зеленых гор и изумрудных рек" в богатство, уезд Аньцзи отказался жертвовать экологической средой в обмен на быстрый экономический рост. Его модель постепенно перешла к оптимизации экономического развития посредством защиты природы. По мере улучшения окружающей среды с каждым годом количество туристов в селе Юйцунь увеличивается. Только в 2017 году его посетили около 500 тысяч человек. Прирост дохода на каждого жителя составил более 5000 юаней.

Власти Китая поставили экологию в число приоритетов. Охрана окружающей среды стала более важным направлением деятельности правительства. С 18-го съезда КПК строительство экологической цивилизации вошло в фазу быстрого развития. Концепция "Зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища" была внесена в доклад 19-го съезда КПК, идея экологической цивилизации включена в национальную Конституцию.

В 2016 году на полях Второй сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде был опубликован доклад "Зеленое - золото. Стратегия и действия китайской экологической цивилизации". В докладе подчеркивается, что эта стратегия предоставит миру китайский план решения проблем глобального устойчивого развития.

"Пусть благоприятная окружающая среда станет фактором роста в жизни людей, опорным пунктом устойчивого и здорового экономического и социального развития и силой для демонстрации позитивного имиджа Китая", - отметил китайский лидер.