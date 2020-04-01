Магазинная паника - от простого страха, что исчезнут спички, до сложного "А вдруг подорожает бытовая техника?" - в кризис обычное дело. О том, что характерно для потребительского поведения в дни карантина, "РГ" обсуждает с экспертом аналитического центра НАФИ Ольгой Соколовой.

- Не надо думать, что все описывается паникерскими формулами "Шеф, все пропало!". Представьте себе, и во время карантина есть сектора, в которых наблюдается рост, - говорит Ольга Соколова. - Переход на удаленный формат работы, например, привел к росту онлайн-покупок товаров и услуг. Розничная торговля все больше уходит в онлайн, а популярность запроса "доставка" в Москве возросла на 40% (!) с 1 по 22 марта 2020 года.

Современный потребитель за последние 10 лет испытал на себе целый ряд кризисов и… устал от них. Поэтому острая реакция - всплески аномально высоких покупок продуктов питания и т.п.- осталась в кризисных 2008-м и 2014-м годах. Сейчас это все носит несколько иной характер. "В этот раз ажиотажного спроса как такового не было, им лишь пугали, - отмечает Ольга Соколова. - А неожиданное отсутствие на магазинных полках товаров первой необходимости свидетельствовало прежде всего о недостатках системы поставок у современных торговых сетей. Людей с бурными потребительскими реакциями у нас стало значительно меньше".

Иерархия потребительских отказов во времена кризисов известна. На первом месте - отказ от возможности поехать отдохнуть. Даже если границы откроются, отдых будет первой статьей, на которой сэкономят. Затем экономят на одежде и предметах домашнего обихода, мебели, элементах декора. От продуктов питания отказаться нельзя, но кто-то переходит на более дешевые категории товаров. Становится заметным более осознанный подход к покупкам.

Популярность услуг "доставки" в Москве выросла на 40 процентов

На чем россияне точно не экономят, так это на детях. Даже на новорожденных. Хотя в карантинное время, возможно, что в сегменте товаров "для деток постарше "будет какое-то сокращение приобретений.

В условиях карантина потребитель становится более требовательным. И к качеству товара и к уровню сервиса. Он также не склонен демонстрировать готовность тратить. Если во времена экономического подъема были возможны спонтанные дорогие покупки предметов роскоши и разнообразной брендированной продукции, то в кризисные периоды такие склонности обычно исчезают.

Но Ольга Соколова уверена, что карантин не сломает тренд обращать внимание на этикетки и выбирать продукцию с пометкой ЭКО и БИО: "По данным нашего, совместного с Роскачеством, исследования, каждый пятый россиянин считает, что продукция с маркировкой БИО и ЭКО лучше товаров без этой маркировки. . Тренд на экологичность и на здоровый образ жизни точно не исчезнет". Никуда не уйдет и нарастающая эмоциональность потребления. "На первый план выходит получение впечатлений и эмоционального опыта, - говорит Ольга Соколова. - Поэтому в Москве стали популярны фуд-корты (зоны питания в торговых центрах, аэропортах) и гастрорынки. Когда карантин закончится, популярность всевозможного интертеймента снова восстановится".

Последние 10 лет происходило активное развитие гипермаркетов, сегодня спрос сместился в пользу магазинов у дома. Карантин закрепит этот формат. Молодое поколение, предпочитающее из-за своей высокой мобильности шеринговые формы потребления - автомобиль на прокат, аренда жилья - после карантина наверняка восстановит эту свою активность.