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01.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили стоимость домашних занятий спортом

Текст: Ирина Жандарова
Самоизоляция и закрытие спортивных залов привели к повышенному спросу на спортивные товары для дома, сообщили аналитики Авито.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам марта 2020 года спрос на "гантели и штанги" вырос на 38%, а вот предложение в этом сегменте увеличилось только на 2%. На 30% больше покупатели стали интересоваться ковриками для йоги. Еще на 16% больше запросов стало в категории беговых дорожек и эллипсов - домашних кардиотренажеров.

Фото: РИА Новости
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Самым доступным товаром для поддержания себя в форме стал коврик для йоги, который в среднем по России стоит чуть больше 1,3 тысячи рублей. В то же время эксперты отмечают, что наибольший спрос на них в крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге. В средней ценовой категории оказались гантели и штанги, за которые придется отдать 10,8 тысячи рублей. Самый дорогой вариант для домашних тренировок - кардиотренажер, обойдется более чем в 51 тысячу рублей.

Первое место по дешевизне домашних тренировок занял Ульяновск, где беговые дорожки и эллипсы стоят около 15 тысяч рублей, а гантели и штанги 4,1 тысячи рублей. Кардиотренажеры также не дороги в Саратове - 27 тысяч рублей. В то время как в Казани их стоимость превышает 80 тысяч рублей, в Краснодаре - 70 тысяч рублей. Гантели и штанги дешевле всего в Волгограде - 5,3 тысячи рублей, а в Краснодаре их средняя стоимость составляет 46,5 тысячи рублей.

По числу предложений лидируют гантели и штанги. На втором месте по количеству объявлений о продаже - турники.

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