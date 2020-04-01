Экспортерам упростят валютный контроль

Появилась альтернатива административному штрафу - теперь участники ВЭД могут получить только предупреждение. В части уголовной ответственности существенно увеличивается порог суммы невозвращенных денежных средств, за которые наступает уголовное наказание. Сумма крупного размера теперь начинается от 100 млн рублей (раньше было 9 млн), особо крупного - от 150 млн рублей (раньше было 45 млн).

Экспортеры относят административные процедуры, связанные с осуществлением валютного контроля, к числу наиболее значимых административных барьеров в сфере экспорта, объясняют в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ). В основном именно из-за требования обязательного возврата валютной выручки - то есть обязанности получить за экспортированные товары выручку и своевременно отчитаться об этом.

"Этих законов все очень ждали, обсуждения шли давно", - говорит Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". - По действующему валютному законодательству административное наказание наступает за сам факт нарушения. Чтобы доказать свою невиновность, компаниям приходилось собирать документы, идти в суд. Это создавало некомфортные условия для ведения бизнеса".

В РЭЦ также считают, что своевременность получения выручки фактически находится вне контроля экспортера, поскольку зависит от контрагента. "Это сохраняет высокий и зачастую неприемлемый для экспортера риск привлечения к ответственности, в том числе уголовной, и иногда приводит к отказу от осуществления экспортной деятельности", - говорят в РЭЦ.

Согласно новым законам, уголовная ответственность теперь наступает только за повторно совершенное правонарушение, то есть если преступление совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое же нарушение.

В условиях карантина, когда многие контракты не выполняются или замораживаются, принятие данных законопроектов значительно улучшат жизнь участников ВЭД, считают на рынке.