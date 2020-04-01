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01.04.2020 13:56
Рубрика: Общество

Ученые объяснили космический феномен над Японией в 620 году

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Междисциплинарная группа японских ученых представила исследование, объясняющее описанный в древней литературе феномен. Источники от 620 года нашей эры сообщали о нем, как о ярком красном хвосте фазана, который пронесся по ночному небу над Японией.

Исследование опубликовано в журнале Sokendai Review of Culture and Social Studies, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Около полутора тысяч лет назад в Японии многие очевидцы заметили в ночном небе необычный объект красного цвета. Записи об этом явлении сохранились в нескольких письменных источниках того времени.

Фото: NASA
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Красный свет, пронесшийся по ночному небу, свидетели сравнивали с хвостом фазана. Они писали, что этот свет выглядел как веер красивых красных перьев, растянувшихся по небосводу. Спустя полторы тысячи лет свидетельские показания внимательно изучили ученые.

"Это самая старая японская астрономическая запись о "красном знаке", - говорит Рюхо Катаока из Национального института полярных исследований. - Это могло быть красное сияние, возникающее во время магнитных бурь. Однако убедительных доводов в пользу этой гипотезы до сих пор не было предоставлено, хотя описание этого события очень долгое время было весьма популярным среди японцев".

По его словам, проблема гипотезы о полярном сиянии заключается в том, что полярные сияния не похожи на хвосты фазана. Поэтому некоторые исследователи предположили, что это могла быть комета. С другой стороны, кометы редко бывают красными.

Чтобы объяснить это явление, Катаока и его команда буквально погрузились в прошлое. Они выяснили, что магнитная широта Японии в 620 году была отклонена на восемь градусов от современной широты. Изучение описаний "хвоста фазана" показало, что он находился в области, которая могла быть затронута мощной магнитной бурей.

"Недавние результаты показали, что полярные сияния могут иметь форму "хвоста фазана", особенно во время сильных магнитных бурь, - говорит Катаока. - Это означает, что явление 620 года нашей эры, вероятно, было полярным сиянием".

По его словам, исследователи планируют продолжить изучение исторических письменных источников. Возможно, они обнаружат новые доказательства своей теории или новые описания ранее неизвестных феноменов.

Что касается фазанов, то, вероятно, древние авторы использовали их для сравнения в соответствии с фольклорными традициями. Эти птицы культурно значимы в Японии на протяжении поколений - их считали посланниками небес.

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