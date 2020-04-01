ФИФА создаст фонд для спасения клубов

По информации зарубежных СМИ, ФИФА располагает большими деньгами. Согласно последнему отчету, у организации есть резерв в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация может выделить в фонд, который будет управляться независимо.
Пойти на такой шаг в ФИФА решили после случаев, имевших место в течение последней недели. Сначала федерация футбола Уругвая уволила 400 сотрудников из-за приостановки сезона. А чуть позже одна из самых известных и титулованных словацких команд - "Жилина", объявила о прекращении существования.
Из-за пандемии коронавируса убытки несут почти все ведущие европейские клубы. В связи с этим они вынуждены предпринимать определенные шаги. К примеру, "Ювентус" договорился с футболистами, что не будет платить им зарплату около четырех месяцев.
Игроки немецких команд, в частности "Баварии" и менхенгладбахской "Боруссии", согласились на урезание окладов. А пару дней назад капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он и его одноклубники дали добро на сокращение своих зарплат на 70 процентов.
В то же время мадридский "Реал" не собирается урезать зарплату футболистам более чем на десять процентов. Руководство "королевского клуба" оценит все экономические последствия текущей ситуации и на основе анализа будет принимать решение.