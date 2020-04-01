ФНС сообщила о переносе срока сдачи отчетности

Сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены до 6 апреля 2020 года, сообщила Федеральная налоговая служба со ссылкой на разъяснения Минфина.

Президент России своим указом от 25 марта 2020 года объявил для большинства компаний и организаций нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля.

31 марта Госдума приняла закон, по которому соответствии в случаях, когда последний день срока сдачи отчетности приходится на день, признаваемый в соответствии с указом главы государства нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В связи с этим сроки представления налоговых деклараций (расчетов) для лиц, не указанных в п. 2 указа президента продлеваются до 6 апреля текущего года.