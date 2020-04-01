Футболисты "Спартака" согласились на снижение зарплаты на время пандемии

Футболисты "Спартака" согласились на время приостановки сезона пойти на значительное понижение заработной платы.

На подобные меры уже пошли руководители многих российских и иностранных клубов. Ранее о значительном снижении зарплат сообщили "Ювентус", "Барселона", а также ряд других команд. Один из ведущих клубов Словакии "Жилина" из-за коронавируса и вовсе объявил о своей ликвидации.

В среду руководство московского "Спартака" обсудило с футболистами первой команды текущие проблемы, в результате чего стороны договорились о снижении заработной платы на время вынужденного простоя.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки "Спартака" согласились получать на 40% меньше до возобновления тренировочного процесса

"Таким образом, наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации", - говорится в сообщении.