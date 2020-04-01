Генсек ООН: мир столкнулся с "величайшим испытанием" со времен второй мировой

Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 09:43
Рубрика: В мире

Генсек ООН: мир столкнулся с "величайшим испытанием" со времен второй мировой

Текст: Максим Макарычев
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса является "величайшим испытанием", с которым столкнулся мир с тех пор, как после Второй мировой войны была образована Организация Объединенных Наций.

"COVID-19 - это величайшее испытание, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении Гутерриша, обнародованном во вторник. По его словам, этот человеческий кризис требует скоординированных, решительных, инклюзивных и инновационных политических действий со стороны ведущих экономик мира, а также максимальной финансовой и технической поддержки для самых бедных и наиболее уязвимых людей и стран.

Глава международной организации назвал пандемию кризисом, выходящим за рамки сферы здравоохранения. "Это человеческий кризис. Коронавирусная болезнь (COVID-19) поражает общества по своей сути", - заключил Гутерриш, добавив, что мир должен работать вместе, если он собирается уменьшить социальное и экономическое воздействие коронавируса на население планеты.

Фото: iStock
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус

Генсек ООН сообщил о том, что распорядился создать специальный Фонд реагирования и восстановления "COVID-19" для поддержки усилий стран с низким и средним уровнем доходов в борьбе с местными пандемиями коронавируса, отмечает CNN.

Напомним, что ООН была основана в 1945 году сразу после Второй мировой войны более чем 50 странами с целью расширения сотрудничества между государствами и предотвращения конфликтов. Сейчас в ней 193 государства-члена.

Между тем

Отделение ООН в Женеве заявило о девяти случаях заболевания коронавирусом среди своих сотрудников, сообщила во вторник директор Информационной службы ООН в Женеве Алессандра Веллуччи, которую цитирует агентство Синьхуа. В письме журналистам, аккредитованным ООН в Женеве, Веллуччи заявила, что для обеспечения конфиденциальности пациентов дополнительная информация в настоящее время предоставляться не будет, но в каждом случае "приняты все меры предосторожности".

"Организация Объединенных Наций тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения в области профилактики и обеспечения готовности к пандемии в стране", - сказала представитель Всемирной организации. Ранее 28 марта Веллуччи сообщила на брифинге для прессы, что 78 случаев COVID-19 были подтверждены среди сотрудников ООН во всем мире. Помимо Отделения ООН в Женеве, Международная организация труда, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения также сообщили о случаях заражения COVID-19 среди своих сотрудников. При этом большинство сотрудников ООН в настоящее время работают на удаленном доступе.

В мире Международные организации ООН Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой