Генсек ООН: мир столкнулся с "величайшим испытанием" со времен второй мировой

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса является "величайшим испытанием", с которым столкнулся мир с тех пор, как после Второй мировой войны была образована Организация Объединенных Наций.

"COVID-19 - это величайшее испытание, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении Гутерриша, обнародованном во вторник. По его словам, этот человеческий кризис требует скоординированных, решительных, инклюзивных и инновационных политических действий со стороны ведущих экономик мира, а также максимальной финансовой и технической поддержки для самых бедных и наиболее уязвимых людей и стран.

Глава международной организации назвал пандемию кризисом, выходящим за рамки сферы здравоохранения. "Это человеческий кризис. Коронавирусная болезнь (COVID-19) поражает общества по своей сути", - заключил Гутерриш, добавив, что мир должен работать вместе, если он собирается уменьшить социальное и экономическое воздействие коронавируса на население планеты.

Генсек ООН сообщил о том, что распорядился создать специальный Фонд реагирования и восстановления "COVID-19" для поддержки усилий стран с низким и средним уровнем доходов в борьбе с местными пандемиями коронавируса, отмечает CNN.

Напомним, что ООН была основана в 1945 году сразу после Второй мировой войны более чем 50 странами с целью расширения сотрудничества между государствами и предотвращения конфликтов. Сейчас в ней 193 государства-члена.

Между тем

Отделение ООН в Женеве заявило о девяти случаях заболевания коронавирусом среди своих сотрудников, сообщила во вторник директор Информационной службы ООН в Женеве Алессандра Веллуччи, которую цитирует агентство Синьхуа. В письме журналистам, аккредитованным ООН в Женеве, Веллуччи заявила, что для обеспечения конфиденциальности пациентов дополнительная информация в настоящее время предоставляться не будет, но в каждом случае "приняты все меры предосторожности".

"Организация Объединенных Наций тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения в области профилактики и обеспечения готовности к пандемии в стране", - сказала представитель Всемирной организации. Ранее 28 марта Веллуччи сообщила на брифинге для прессы, что 78 случаев COVID-19 были подтверждены среди сотрудников ООН во всем мире. Помимо Отделения ООН в Женеве, Международная организация труда, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения также сообщили о случаях заражения COVID-19 среди своих сотрудников. При этом большинство сотрудников ООН в настоящее время работают на удаленном доступе.