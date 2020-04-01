Красный след защитной маски-респиратора на переносице. Усталость в глазах, но ни намека на панику. Это фото - глаза врачей и медсестер, вышедших утром из "красной зоны" инфекционного отделения, где лечат больных с COVID-19, - опубликовал вчера главный врач крупнейшей в Москве Филатовской больницы (ГКБ N 15 им. Филатова) Валерий Вечорко.

Нам, в глаза не видевшим эпидемий и незнакомых с работой медиков в таких условиях, трудно представить, как все это происходит. Фотография лучше любых слов говорит, как трудно сейчас врачам, медсестрам, оказавшимся на переднем крае войны - а как еще скажешь?! - с коронавирусом.

Такие же фото - уставшие лица с вмятинами, оставшимися после многочасового ношения маски, публикуют сейчас врачи всех стран, накрытых волной эпидемии. И рассказывают, как сутками пашут в кольчуге защитной одежды, в масках, не имея возможности толком ни перевести дух (в буквальном, кстати, смысле), ни поесть, ни отдохнуть. Им - простите за натурализм - памперсы приходится надевать на время смены, потому что просто так из "красной зоны" не выйдешь.

Публикуют эти фото и рассказы не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы беспечный и в основном здоровый народ понял, что происходит сейчас в инфекционных отделениях госпиталей. Потому что борьба с эпидемией - борьба общая. И ее успех зависит и от всех людей, оказавшихся в зоне возможного поражения. Если люди, как в Ухане, четко и без лишних разговоров выполняют все правила - карантин, самоизоляция, средства защиты и гигиена, - война закончится быстрее. И работы у медиков, и смертей будет меньше. Если нет или не сразу, то... Стоит постараться, чтобы у нас не пошло по итальянско-испанскому варианту.

Но медики, даже надеясь на лучшее, готовятся к худшему. Что уже сделано в Москве? Филатовская больница была в считаные дни полностью перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19. Так же - как раньше уже ставшая известной на всю страну Коммунарка. По инициативе главного врача 67-й больницы под COVID-центр было переоборудовано новое, недавно построенное на территории больницы здание перинатального центра. Принимают больных в НИИ Склифосовского. При этом в экстренном порядке готовятся на случай роста числа заболевших развернуть инфекционные койки еще около полутора десятков столичных, федеральных, ведомственных клиник. "К концу недели станет ясно, выйдем ли мы из резерва", - сказали "РГ" в одной из них. Такая подготовка оправданна: ведь поток туристов, возвращающихся из неблагополучных стран, еще не иссяк. Растет количество "контактных" случаев заражения. Сейчас уже каждый пятый, а то и четвертый, попавший в больницу, заразился внутри России.

Если ты не хочешь, чтобы эти глаза смотрели на тебя через защитные очки, сиди дома, помоги медикам. Фото: facebook.com / Валерий Вечорко

Все эти люди - начиная с главных врачей, врачей, медсестер и заканчивая санитарами в команде дезинфекторов - делают сейчас все возможное, чтобы у нас не пошло по опасному варианту. И призывают всех нас понять, что угроза есть, а насколько она будет велика, зависит и от нас. Лозунг дня - останьтесь дома.

Прямая речь

Сергей Петриков, директор НИИ им. Склифосовского:

- Сейчас наша жизнь проходит как на войне. И мы не задумываясь идем в реанимационные залы, хотя каждый из нас понимает, что может заразиться и погибнуть. Мы просим вас - ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА. Не выходите на улицу. Сейчас это важно как никогда. Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня на передовой.

Андрей Шкода, главный врач больницы N 67 им. Ворохобова:

- Вирус не выбирает человека по возрасту - берегите себя и своих близких! И кстати, возрастной диапазон находящихся на лечении большой - есть и молодые люди, и люди старшего поколения. Берегите себя.

Валерий Вечорко, главный врач больницы N 15 им. Филатова:

- Мы с коллегами и коллективами наших больниц работаем для вас в круглосуточном режиме. Помогите нам. Проявите сознательность. Останьтесь дома. Чем большее количество людей это поймет и сделает, тем быстрее мы встретим весну на улицах нашего города.

Когда верстался номер

Вчера стало известно, что главный врач Коммунарки инфицирован. Об этом сам Денис Проценко сообщил на своей странице в FB: "Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело".

Редакция "РГ" желает доктору скорейшего выздоровления.