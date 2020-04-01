Госдума одобрила новые штрафы за незаконную перепланировку

Пока что установлена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Она распространяется исключительно на граждан. Новым законом суммы штрафов для граждан не меняются - сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Зато компании теперь смогут наказывать за опасные переделки. Для должностных лиц штрафы составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Введение новой ответственности - это важно, подчеркнули разработчики из "Единой России". Как объяснил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица.

Предусматривается еще и ответственность за порчу жилых помещений или их оборудования, а также за использование жилых помещений не по назначению. Наказание устанавливается для должностных лиц - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц и ИП, - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах - от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.