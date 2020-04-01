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01.04.2020 14:21
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, включая рецептурные

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты. Однако онлайн-торговлю последними в финальной версии документа решили ограничить по времени. Правительство сможет разрешить продавать рецептурные лекарства по интернету только в связи с распространением коронавирусной инфекции - до 31 декабря 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим, что у нормы о рецептурных препаратах сложная судьба. Сначала депутаты предлагали разрешить их продажу по интернету на постоянной основе, но Минздрав был против из-за рисков, связанных с недостаточным контролем над такой торговлей. Поэтому документ долго не мог пройти второе чтение. Однако на фоне пандемии коронавируса 19 марта правительство дало согласие на включение нормы в закон. При этом Госдума и кабмин договорились о ряде нюансов, которые помогут справиться с рисками.

Фото: Photoxpress
Правительство при эпидемии сможет ограничивать цены на лекарства

Во-первых, пункт закона, наделяющий правительство правом разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, будет иметь конкретные временные ограничения. Как подчеркнул замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в качестве ответа на сегодняшнюю ситуацию положение будет действовать только до конца года.

Итак, на постоянной основе будет разрешена только продажа лекарств без рецепта. Норма вступает в силу после официального опубликования. А разрешение в отношении рецептурных лекарств будет временным и коснется не всех препаратов. В разрешенный для онлайн-продажи перечень не смогут войти наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Кабмин также введет требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов.

Ко второму чтению депутаты также уточнили, что дистанционная продажа рецептурных препаратов будет осуществляться только на основании электронного рецепта. Он должен быть подписан цифровой подписью медработника.

Правительство расширило список закупаемых государством лекарств

Продажа медицинских изделий и лекарств, отпускаемых без рецепта, станет обязательной после официального опубликования закона.

Зачем вообще понадобился документ? Пока что фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке. Как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин, нововведения направлены на поддержку граждан РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции, - заявил он. - Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом".

Продавать лекарства онлайн (как с рецептом, так и без) смогут только аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от федерального органа исполнительной власти. Все доменные имена таких аптек и аптечных сетей должны быть зарегистрированные в едином реестре.

А в случае обнаружения в интернете онлайн-магазинов, торгующих без указанных документов, такие сайты будут вноситься в реестр запрещенных сайтов и блокироваться, рассказал Леонид Огуль.

Чтобы защитить граждан от покупки по интернету подделок и некачественных лекарств, Госдума ранее приняла поправки об административной и уголовной ответственности. Недобросовестным торговцам грозит до 6 лет лишения свободы вкупе со штрафом до 2,5 млн рублей.

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