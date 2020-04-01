Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг

Для граждан, находящихся на карантине по коронавирусу, введут новые правила. Они будут обязаны самостоятельно заполнять журнал своего самочувствия на едином портале госуслуг и подтверждать нахождение дома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Каждый человек, прилетающий в Россию, теперь должен еще до пограничного контроля заполнить на "Госуслугах" специальную электронную форму, в которой также указывает адрес проживания на время карантина. Нахождение по адресу будет отслеживаться с помощью операторов мобильной связи.

Глава правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции рассказал некоторые новые особенности это системы контроля лиц, находящихся на карантине: "Такие граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома".

Такие меры, напомнил он, необходимы для того, чтобы инфекция не распространялась по стране, чтобы исключить случаи завозного коронавируса.