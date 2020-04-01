Григорий Рапота побывал с рабочей поездкой в столице Беларуси

- Ни одна из сторон никогда не ставила под сомнение необходимость сохранения Союзного государства. Для граждан обеих стран оно означает равные права в образовании, здравоохранении, трудоустройстве... Вместе с тем после динамичного развития диалога в конце минувшего года выработка "дорожной карты" ускорения интеграции приостановилась. Звучат голоса о необходимости перезагрузки Союзного государства...

Одним из аргументов называется введение Правительством России запрета на въезд в страну для иностранцев на фоне наступления коронавируса. Под запрет попали и белорусы. Некоторые увидели в этом даже попытку отгородиться от страны-союзницы. Такие упреки звучат наряду с не до конца решенными хозяйственными разногласиями по вопросу поставок российской нефти на белорусские перерабатывающие заводы. Однако участники ток-шоу высказали иное мнение.

- Действительно, не хватает самой возможности поехать в Москву, - эмоционально возразил председатель Комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько. - Но в конечном счете пройдет психоз, вызванный боязнью коронавируса. И останется просветление в наших отношениях. Мы станем бережнее относиться к нашим друзьям и соседям...

- Я без броских фраз назвал бы этот период поиском оснований для нового сближения, - высказал свою точку зрения настоятель минского Храма-памятника Всех Святых отец Федор.

Очень важно сохранить достижения, наработанные за время существования Союзного государства

Какими же станут союзнические отношения Беларуси и России в перспективе? Ведь, по мнению многих, мир после коронавируса уже не будет прежним. Вряд ли сохранятся без изменений и отношения в рамках Союзного государства. Это подчеркнул и Геннадий Давыдько:

- Без Союзного государства жить нельзя. Я не мыслю свое существование без России. Но какими наши взаимоотношения должны быть? Какой между нашими странами должен быть "брачный договор"?

В общем виде на этот вопрос дал ответ Григорий Рапота.

- Каждый проект начинается с идеи. Если бы лет 20 назад мы спросили белорусов и россиян, чего они ждут от Союзного государства (а я спрашивал), то они бы ответили: хочу чувствовать себя в соседней стране как дома. И самое главное, чтобы для молодежи в Союзном государстве открывались новые возможности. Это и есть идея Союза, его главная задача. Решили мы ее? Где-то да, в чем-то еще нет... Я ожидаю активизации взаимодействия по всем направлениям. Жизнь заставляет! И первые признаки уже вижу. Министерства и ведомства стали активнее общаться, это вселяет оптимизм. Но я бы, если хотите знать, что думает народ, повторил мнение россиян. Они чутко высказали идею Союза: "Мы не должны расставаться. Мы должны чаще видеться"...

Блицинтервью

Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов.

Григорий Алексеевич, как Беларусь и Россия будут координировать усилия по борьбе с инфекцией?

Григорий Рапота: Российские и белорусские официальные органы находятся в тесном контакте. Телефонные переговоры между главами правительств, ведомствами идут непрерывно. Эта проблема и методы ее преодоления затрагивают интересы двух сторон, требуют согласованных действий. Типичный пример - ситуация с застрявшими белорусскими авиапассажирами во Внуково и ее решение. Некие принципы борьбы с заразой уже приняты.

Состоится ли празднование Дня единения народов Беларуси и России?

Григорий Рапота: Мы должны учесть те меры по борьбе с коронавирусом, которые приняты в наших странах. Самое печальное то, что мы не сможем собраться все вместе и отпраздновать этот день. Подготовка была большая, мы рассчитывали, что в этот раз программа будет более интересная, чем раньше. Но вмешались обстоятельства непреодолимой силы...

Будете ли вы соблюдать карантин?

Григорий Рапота: В распоряжении Правительства России по борьбе с коронавирусом есть разъяснение, касающееся лиц, которым необходимо работать в этих непростых условиях, в том числе представителей международных организаций. Это позволяет выполнять свои функции с учетом обстоятельств.

А как вы сами спасаетесь от вируса?

Григорий Рапота: Соблюдаю рекомендации специалистов: свести общение к необходимому минимуму, тщательно мыть руки, не приближаться к людям ближе полутора-двух метров. На работе сотрудников с проблемами по здоровью постарались перевести на удаленный режим. И они работают не менее эффективно.

В случае заболевания коронавирусом в России будут лечить белоруса, и наоборот?

Григорий Рапота: У нас существует положение, которое предполагает медицинскую бесплатную скорую помощь. Остальное - по социальной страховке. Юридически это так. К примеру, в нашей организации все белорусы, работающие в России, застрахованы. Как и россияне, работающие в Беларуси.

Как пандемия повлияла на экономику Союзного государства?

Григорий Рапота: Очевидно, будут изменения цен, объемов поставок. Тут важно, чтобы не погибли достижения, наработанные за время существования Союзного государства.

Говорят, мир уже не будет прежним...

Григорий Рапота: Это действительно большое испытание для отношений между людьми и государствами. Масштаб распространения инфекции говорит о том, что мир не был к этому готов. Думаю, ситуация заставит задуматься, что еще должно быть сделано в здравоохранении. Возникают в мире и вопросы политического доверия, которое также подвергнуто испытанию.

В ТЕМУ

Повестка дня и дата проведения заседания Совета Министров Союзного государства обсуждены на встрече Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Минске.

"У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами, - отметил Премьер-министр. - Ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы, важно узнать ваше мнение, какие у нас есть возможности встретиться". Сергей Румас предложил плотнее координировать в Союзном государстве действия, предпринимаемые с учетом распространения инфекции.

- Предварительно в повестку дня союзного Совмина включено 19 вопросов, но есть пожелания добавить некоторые пункты, - сказал по итогам встречи корреспонденту БелТА Григорий Рапота.