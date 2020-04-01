Хроника коронавируса: Что произошло 1 апреля

"Подарочный" забор в Берлине, на котором оставляют продукты питания и средства гигиены для бездомных. Фото: EPA

19:21 исследования вакцины от COVID-19 пройдут до 22 июня

Вакцина разрабатывается центром Роспотребнадзора "Вектор". Ее доклинические исследования будут проведены до 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

18:44 Меркель не против слежки за соотечественниками

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею использовать приложения для отслеживания передвижений граждан, но только с согласия последних. Такой мониторинг поможет выявить возможные источники заражения коронавирусом и установить цепочки инфицирования. Сегодня же власти ФРГ решили продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, до 19 апреля.

17:39 Предприятия в КНР возобновляют работу

Более 93% предприятий провинции Хубэй, которая стала колыбелью эпидемии коронавируса, уже возобновили работу. С 25 марта в провинции отменены ограничения на въезд и выезд в другие регионы. В карантине до 8 апреля остается лишь сам город Ухань.

15:27 Коронавирус передается половым путем

По словам главного уролога минздрава Дмитрия Пушкаря, россиянам не стоит забывать в режиме самоизоляции, что коронавирус передается половым путем. При этом главный уролог подчеркнул, что этот путь заражения не основной.

14:42 Япония ужесточила режим въезда в страну

Япония расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну. Приезжающие из других стран должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин. Всего под запрет попали 73 государства.

13:40 В Алжире объявлена амнистия

В Алжире из-за пандемии объявлена амнистия. Из тюрем планируют выпустить более 5 тысяч заключенных с целью предотвращения распространения нового коронавируса. Амнистию объявил президент страны Абдельмаджид Теббун.

12:32 Россия готовит изолированные стационары

Минздрав переводит обычных больных из некоторых федеральных лечебных центров в другие стационары для освобождения коек для больных коронавирусом. Это делается для противодействия распространению коронавирусной инфекции на других пациентов.

12:15 Панама ввела карантин по половому признаку

С сегодняшнего дня мужчины и женщины не смогут выходить на улицу в один и тот же день. Женщины могут выходить из дома лишь по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины - по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье находиться на улице запрещено.

11:02 Карантин в Италии продлят до 13 апреля

Власти продлили карантин до католической Пасхи (12 апреля). Страна занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины, а после карантина последует долгий переходный период.

10:01 В Ереване закрыли метро

Работа метро в Ереване приостановлена до 12 апреля. С 16 марта по 14 апреля в Армении введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах, сообщил Роспотребнадзор. Таким образом, в среду в России было зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом в 75 регионах. За весь период эпидемии в России выздоровели 190 человек, умерли 24 человека. Общее число заболевших коронавирусом в мире составило более 883 тысяч человек, выздоровели около 185 тысяч, умерли более 44 тысяч человек.