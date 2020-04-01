Япония обновила дневной рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Японии установлен новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом в течение суток.

На территории островного государства только за сегодняшний день зафиксирована рекордная цифра в 237 человек с положительными пробами на инфекцию, передает телерадиокомпания NHK.

По-прежнему сложная обстановка наблюдается в Токио, где было выявлено 66 заболевших. Ситуация усугубляется тем, что пути заражения большинства из этих пациентов пока установить не удалось.

В общей сложности в столичном мегаполисе насчитывается 587 инфицированных. Если положение в городе в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, власти могут ввести режим ЧС.