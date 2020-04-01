Иностранным пилотам продлили срок трудовых контрактов

Иностранные пилоты смогут заключать договоры с российскими авиакомпаниями трудовые договоры для замещения должности командира гражданского воздушного судна еще на пять лет, до 2024 года.

Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Документ 1 апреля подписал президент России.

Из-за кадрового голода в гражданской авиации в 2014 году был принят закон, по которому авиакомпаниям предоставили право включать в состав летного экипажа воздушного судна, в том числе в качестве его командира иностранных граждан. Но трудовой договор с иностранцами можно было заключать в течение пяти лет со дня вступления в силу закона. Летом прошлого года этот срок истек.

Как отмечают авторы закона, объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний за пять лет увеличился на 24,7%, а перевозок грузов и почты - на 13,2%. Продление срока заключения договоров еще на пять лет позволит не допустить возможного дефицита командиров воздушных судов до июля 2024 года. При этом зависимости российской авиации от иностранных кадров не возникнет, так как за прошедшие пять лет с прибывшими из-за рубежа командирами воздушного судна было заключено всего 28 договоров.

В Минтрансе считают, что отечественная авиация не испытывает большой потребности в иностранных пилотах. Как ранее поясняли "РГ" в министерстве, в течение последних пяти лет установленная квота на привлечение иностранцев не выбиралась, и сейчас она используется лишь на 13 процентов.

По правилам все российские авиакомпании в совокупности могут в год набирать не более 200 иностранных граждан на должность командира воздушного судна. Минтранс предлагал уменьшить квоту до 100 человек в год.

Но на количество привлекаемых иностранных пилотов, впрочем, сейчас влияет в основном не квота, а возможность авиакомпаний предлагать привлекательную заработную плату. С учетом изменившегося курса российской национальной валюты зарплата в России уже не привлекательна для иностранцев, так что привлекать их стало проблематично, замечает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Более того, даже существовавший до последнего времени дефицит кадров в сложившейся ситуации сокращения авиаперевозок теперь будет устранен, отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон. "Сейчас в России нет дефицита пилотов, тем более иностранных. К тому же возможен приток российских пилотов из зарубежных стран, где также произошли сокращения объемов авиаперевозки", - говорит Квон. Законопроект вносился в другой ситуации, и сейчас он уже не столь актуален как раньше, добавляет эксперт.