Иностранным пилотам продлили срок трудовых контрактов

Новости

В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам 17:22
МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19 17:20
В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца 17:12
Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19 17:10
За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч 17:05
Минздрав: Коронавирус передается половым путем 17:04
Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область 17:04
Уникальный советский минивэн "Лосенок" сняли на видео 17:01
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина 16:57
На Урале периодику предложили отнести к товарам первой необходимости 16:56
"Орел и Решка" выйдет в новом формате - без ведущих 16:55
Курган временно прекратил автобусное сообщение с соседними регионами 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 17:57
Рубрика: Экономика

Иностранным пилотам продлили срок трудовых контрактов

Текст: Евгений Гайва
Иностранные пилоты смогут заключать договоры с российскими авиакомпаниями трудовые договоры для замещения должности командира гражданского воздушного судна еще на пять лет, до 2024 года.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Документ 1 апреля подписал президент России.

Фото: iStock
Авиакомпании получат 1,5 млрд рублей на расходы по эвакуации туристов

Из-за кадрового голода в гражданской авиации в 2014 году был принят закон, по которому авиакомпаниям предоставили право включать в состав летного экипажа воздушного судна, в том числе в качестве его командира иностранных граждан. Но трудовой договор с иностранцами можно было заключать в течение пяти лет со дня вступления в силу закона. Летом прошлого года этот срок истек.

Как отмечают авторы закона, объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний за пять лет увеличился на 24,7%, а перевозок грузов и почты - на 13,2%. Продление срока заключения договоров еще на пять лет позволит не допустить возможного дефицита командиров воздушных судов до июля 2024 года. При этом зависимости российской авиации от иностранных кадров не возникнет, так как за прошедшие пять лет с прибывшими из-за рубежа командирами воздушного судна было заключено всего 28 договоров.

В Минтрансе считают, что отечественная авиация не испытывает большой потребности в иностранных пилотах. Как ранее поясняли "РГ" в министерстве, в течение последних пяти лет установленная квота на привлечение иностранцев не выбиралась, и сейчас она используется лишь на 13 процентов.

По правилам все российские авиакомпании в совокупности могут в год набирать не более 200 иностранных граждан на должность командира воздушного судна. Минтранс предлагал уменьшить квоту до 100 человек в год.

Фото: iStock
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов

Но на количество привлекаемых иностранных пилотов, впрочем, сейчас влияет в основном не квота, а возможность авиакомпаний предлагать привлекательную заработную плату. С учетом изменившегося курса российской национальной валюты зарплата в России уже не привлекательна для иностранцев, так что привлекать их стало проблематично, замечает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Более того, даже существовавший до последнего времени дефицит кадров в сложившейся ситуации сокращения авиаперевозок теперь будет устранен, отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон. "Сейчас в России нет дефицита пилотов, тем более иностранных. К тому же возможен приток российских пилотов из зарубежных стран, где также произошли сокращения объемов авиаперевозки", - говорит Квон. Законопроект вносился в другой ситуации, и сейчас он уже не столь актуален как раньше, добавляет эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Законопроекты и комментарии Правила авиаперевозок

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино