Испытание бедой

Не без робости приступаем к показу конкурсной программы фестиваля "Дубль дв@": как фильмы совсем недавнего времени - год-другой от роду - будут восприниматься обществом сейчас, когда за считанные недели все круто изменилось?! Совсем другое настроение. То, что казалось важным, стало незначительным, то, о чем мы вообще не думали, заполнило всю жизнь.

Легко понять, что и отбор картин и, тем более, их производство вершились еще в "мирное время", когда никто и в страшном сне не мог сфантазировать сегодняшнюю реальность. А теперь идет глобальная война не на жизнь, а на смерть - с врагом, которого и в лицо не увидишь, и непонятно, где он таится. Как в самых жутких антиутопиях, но наяву. И в этой войне есть герои, которые сейчас, в эти минуты пытаются защитить нас всех, рискуя собой. А нам нечем им помочь, кроме того, чтобы сидеть смирно и не высовываться - потому что сами представляем собой потенциальную опасность.

Что в такой ситуации делать нормальному человеку? Постараться не стать ненормальным. Не свихнуться на почве постоянной тревоги и неизвестности. Не впадать в панику, которая еще страшнее любого вируса.

Этому поможет работа: на удаленке, дистанционно, но делать свое дело, и тогда неотступно думать о плохом уже некогда. Поможет искусство, которое на время этой невидимой войны переселилось в интернет. Как воспоминание о недавнем счастливом прошлом, когда полнились залы театров, звучала живая музыка и люди гуляли в парках. И как вера в то, что все вернется.

Отвлечься сегодня - это род терапии. Мы долго жаловались на то, что виртуал для многих стал важнее реальности - кто бы мог подумать, что он действительно может стать важнее. Если реальность на время оказалась непригодной для обычной жизни, жизнь продолжается в виртуале. Вполне реальная. И не марсианская - наша, земная, повседневная. В виртуале общаемся, в виртуале чувствуем плечо друг друга, в виртуале внимаем искусству, для которого в обычной жизни вечно не хватало времени.

…Но вернусь к сомнениям и робости, с которых начал эту заметку. Наверняка какие-то фильмы сегодня покажутся мельче, чем они были. Наверняка будем смотреть с ироничным чувством: "Мол, нам бы ваши заботы!". На что-то взглянем с ностальгией по недавнему. На что-то - с горечью, на которую фильм не был рассчитан. Мы будем смотреть взыскательнее, чем смотрели бы два месяца назад.

Это значит, что беда уже нас чему-то научила. Что мы стали немного умнее в сравнении с днями и месяцами, когда снимались эти фильмы.

Как ни крути, а мир теперь станет иным. Так что на экранах перед нами уже не существующий мир. Его хрупкость стала более очевидной. И мы больше думаем о том, как беречь друг друга.