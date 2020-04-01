Источник: "Уфа" сообщила футболистам о самоизоляции до 30 мая

Футбольный клуб "Уфа" продлил самоизоляцию футболистов до 30 мая. Руководство уфимского клуба уведомило спортсменов о продлении домашней самоизоляции.

Как сообщает "РБ-Спорт", ожидается, что чемпионат РПЛ не возобновится до конца весны. Карантин в "Уфе" был объявлен до 2 апреля после того, как у футболиста команды Оливье Тилля были подозрения на заражение Covid-19, которые позже не подтвердились.

В настоящее время чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля. По данным "РБ-Спорт", 1 апреля в РФС состоится заседание бюро исполкома, которое обсудит перенос возобновления сезона почти на два месяца и целесообразность его возобновления. Именно этим и объясняется решение руководства уфимцев продлить карантин для игроков до 30 мая.