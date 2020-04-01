Кабмин готовит второй пакет мер поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса

Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер по поддержке регионов и бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину

Минфином РФ зарезервировано 1,4 триллиона рублей на борьбу с COVID-19 и на антикризисные мероприятия, заявил он на совещании главы государства с членами кабинета министров в формате телеконференции.

"Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Мишустин.

Одна из мер - поддержка бюджетов регионов. В госбюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь регионов от снижения доходов.

Второй мерой является поддержка занятости, отметил Мишустин. Кроме того, для малого и среднего бизнеса уже установили отсрочку по арендной плате за федеральное имущество. Однако, большую часть этого рынка занимает частная коммерческая аренда, поэтому регионам и муниципалитетам дадут рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для отдельных категорий бизнеса. Также, напомнил премьер, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.

Михаил Мишустин отметил, что малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях смогут временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по услугам ЖКХ. Также будет введен запрет на отключение этих услуг в случае задолженности.

Госкомпании будут в особом порядке делать закупки у малого и среднего бизнеса, это поможет поддержать спрос. Существенно снизить издержки бизнеса поможет автоматическое продление лицензий и разрешений, которое будет осуществляться по установленному кабмином перечню.

Правительство намерено поддержать социально ориентированные НКО, для них будет введен моратория на проверки, а организациям в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и малому и среднему бизнесу.

Мишустин доложил, что правительство сформировало перечень системообразующих предприятий - 650 компаний, вместе с дочерними и зависимыми обществами - до 4000 организаций. По итогам мониторинга их экономического состояния будут подготовлены меры поддержки.

О дополнительной поддержке граждан и экономики кабмин будет постоянно докладывать главе государства.

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