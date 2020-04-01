В марте на страницу "СОЮЗа" зашли 504 583 уникальных посетителя, а общее число просмотров составило 532 129.

Топ-10 марта

1-е место. "Будьте здоровы!" Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса. Ольга Герасименко, Александр Нестеров, Екатерина Пряхина. 43 781 просмотр.

2-е место. "Пока все дома". Как остаться в добром здравии, находясь на домашнем карантине. Екатерина Пряхина. 34 419 просмотров.

3-е место. Владимир Меньшов: "Я хорошо знал и жизнь рабочего общежития, и стройки". Татьяна Хорошилова. 29 566 просмотров.

4-е место. "После дождичка в четверг". Эксперты рассказали, какая весна ждет белорусов в этом году. Владимир Бибиков. 25 034 просмотра.

5-е место. Сергей Маковецкий: "Давайте, я в этот раз буду мерзавцем". Татьяна Хорошилова. 23 890 просмотров.

6-е место. "Когда абонент доступен". Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах. Ян Жур, Роман Маркелов. 19 285 просмотров.

7-е место. "Держи дистанцию". Укрепляет ли карантин семейный союз. Надежда Декола. 6 701 просмотр.

8-е место. Эксперт по протоколу и этикету Альбина Холгова: "Кто кому откроет дверь". Екатерина Пряхина. 15 909 просмотров.

9-е место. Почта "СОЮЗа". Можно ли россиянину со своими правами ездить по Беларуси на зарегистрированном там авто. Лилия Хлыстун. 14 601 просмотр.

10-е место. Народный артист России Эммануил Виторган: "Я - отец-молодец". Татьяна Хорошилова. 11 298 просмотров.

"СОЮЗ" из номера в номер рассказывает о том, как влияет борьба с коронавирусом на повседневную жизнь россиян и белорусов. В верхние строчки рейтинга попали сразу несколько публикаций на эту тему.

На первом месте материал "Будьте здоровы!", помогающий сориентироваться в новых чрезвычайных условиях. Узнать, по-прежнему ли ходят поезда и летают самолеты между нашими странами? Что происходит с городским транспортом? Продолжается ли нормальная работа госучреждений? Открыты ли ЗАГСы? Принимают ли пациентов поликлиники? Как налаживают обучение школы и вузы, как организована работа детсадов?

Сейчас, когда многие вынуждены переходить на режим самоизоляции, становится очень важным не упасть духом, не погрязнуть в бытовых проблемах. Во многих странах мира закрылись театры, концертные залы, музеи и библиотеки. Закрылись - но лишь для того, чтобы сразу заработать в новом формате. Концерты знаменитостей, которые даются в пустых залах, но транслируются на весь мир, собирают миллионные аудитории онлайн. Лучшие музеи разворачивают виртуальные выставки. А образовательные ресурсы открывают бесплатный доступ к своим курсам. Даже зоопарки можно посетить, не покидая дома. Наш "путеводитель" по самым интересным достопримечательностям в интернете - материал "Пока все дома", снабжен подробной информацией и актуальными ссылками и попал на второе место рейтинга.

Даже наш традиционный вопрос к читателям оказался созвучным горячей теме и попал в топ-десятку. Читатели рассуждали, укрепляет или, наоборот, разрушает карантин семейные узы.

В рейтинг попали и публикации, далекие от "коронной" темы. Это традиционно востребованные у читателей советы из "Почты "СОЮЗа". Консультации специалистов, как не попасться на новые виды мошенничества с банковскими картами. Тонкости делового этикета от эксперта Альбины Холговой. И, конечно, погода - в рейтинг вошел материал, рассказывающий о союзной научно-технической метеорологической программе, которая позволяет повышать точность прогнозов синоптиков.

А еще март был богат на встречи с интереснейшими людьми из мира искусства. В горячую десятку попали интервью с народными артистами России Эммануилом Виторганом, Сергеем Маковецким, оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым.