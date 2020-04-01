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01.04.2020 21:37
Рубрика: В мире

Домашний разговор с Владимиром Снегиревым

Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)

Часть 3

Иногда бывает, что люди, о которых ты писал или брал у них интервью, становятся затем твоими друзьями, либо ты просто поддерживаешь с ними связь. У меня таких много по всему миру. Попросил рассказать, как изменилась их личная жизнь в связи с необходимостью соблюдать условия изоляции, какие новые возможности открыл перед каждым из них кризис, что помогает им в это нелегкое время. И вот какие ответы получил.

Алма-Ата

Олжас Сулейменов, поэт, дипломат, общественный деятель:

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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- Режим работы писателя всегда зависел от его способности организовать самоизоляцию. В условиях карантина моя жизнь только ускорилась: никаких свадеб, юбилеев, симпозиумов, конференций. Удалось закончить работу, которую должен был сдать до Нового года. Отдыхаю на утренней и вечерней прогулке с Дали. Он, конечно, не Сальвадор, а вполне домашний джек-рассел, очень интересно окрашенный. Странно видеть пустые улицы, пустой парк, закрытые кафе и рестораны. Газетные киоски закрыты, и почтальоны не приходят. Но телефон на прогулке со мной, и я в курсе всех новостей. Вы спрашиваете, какие новые возможности открыл этот кризис? Отвечу так. Ни один из прошлых кризисов, которые запомнились, не сделал возможным такое сплочение человечества, как этот. Китай и Россия помогают США и странам Европы бороться с коронавирусом. И об этом открыто говорит Трамп, не опасаясь, что демократы его "неправильно поймут". Восток и Запад - оба полюса мира - начинает объединять этот "уханьский грипп", который уже стал "итальянским", "испанским", "американским". Важно, чтобы об этом, пусть вынужденном, но единстве люди не забыли после общей победы, как это случилось со многими после 1945 года. Что мне помогает в эти дни? То, что, слава Богу, мои родные, родственники и друзья здоровы. Потому что дисциплинированны. И в этом сегодня проявляется мудрость.

Братислава

Ян Чарногурский, бывший премьер-министр Словакии:

Работаю, как и все остальные, в основном дома. И отдыхаю дома. В этом смысле хорошо, что большая экономия времени на передвижениях. Стал гораздо больше читать. Если карантин продлится, то, возможно, стану и писать. Что-то типа мемуаров. В доме живу с женой и сыном. Наши отношения в последние дни стали значительно теплее. И с другими детьми общаюсь по телефону гораздо чаще. Мне помогает сознание того, что в истории было много страшных эпидемий, но всегда люди их побеждали.

Ян Чарногурский: Если карантин продлится, то, возможно, стану и писать. Что-то типа мемуаров
Прага

Ян Младек, бывший министр промышленности и торговли Чехии, сейчас - директор Чешского института прикладной экономики:

Фото: getty images
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Изоляцию я воспринимаю как необходимый шаг. У меня нет внутреннего конфликта, есть скорее смирение с ситуацией, тем более что она временная. Работаю в основном на компьютере, в этом плане ничего не изменилось. Продолжаю делать студии и презентации для моих студентов. Рад тому, что у меня есть дача и какое-то время я могу проводить там. Я привык путешествовать и уже сейчас планирую поездки на лето, хотя в этом году, возможно, дальних маршрутов не будет. Чехия тоже прекрасна, это не страшно. Положительный момент: сейчас я все время рядом с близкими, со своей семьей. Мы снова проводим время вместе, готовим еду, разговариваем. Понимаю, что нынешняя пандемия и ее последствия станут серьезной проблемой для экономик всего мира.

Прежде всего надо будет преодолеть краткосрочные последствия кризиса, связанные с огромными госрасходами. Чешское правительство хочет выделить 70,2 млрд чешских крон на эти цели, что составляет 1,2% ВВП. По моему мнению, этого будет мало.

Продолжение следует.

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