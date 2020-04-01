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01.04.2020 20:10
Рубрика: Общество

Карантин на пять баллов

Как людям усидеть дома, когда нельзя выходить на улицу
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Самым дисциплинированным среди городов-миллионников по выполнению распоряжения местных властей о самоизоляции граждан для предупреждения распространения коронавируса оказался Нижний Новгород. По крайне мере об этом свидетельствуют показатели индекса самоизоляции, вычисляемого "Яндексом". Здесь он составил 3,7 балла по пятибалльной шкале, где 0 обозначает максимальную уличную активность нормального буднего дня, а 5 - полное отсутствие людей в городе. В целом по крупным городам показатель ниже - 3,1 балла.
Иногда оставаться дома даже вместе с самыми близкими людьми бывает очень сложно. Фото: Photoxpress Иногда оставаться дома даже вместе с самыми близкими людьми бывает очень сложно. Фото: Photoxpress
Иногда оставаться дома даже вместе с самыми близкими людьми бывает очень сложно. Фото: Photoxpress

"Индекс самоизоляции нельзя использовать для точных расчетов, - предупредили в пресс-службе "Яндекса". - Это интегрированный показатель, основанный на данных об использовании людьми различных приложений и сервисов. Он дает лишь информацию, чтобы примерно оценить ситуацию".

Фото: PhotoXpress
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Относительно неплохо соблюдают ограничения москвичи - тут результат 3,4 балла. Следом идут Санкт-Петербург и Пермь - по 3,3 балла. Самые непоседливые люди, если брать города-миллионники, живут в Новосибирске - 2,6 балла.

Создатели индекса предлагают такую трактовку: 4-5 баллов означают "на улице почти никого", 2,4-3,9 балла - "большинство людей дома", 0-2,4 балла - "на улице много людей". Для сравнения: 5 марта в Москве, накануне праздника и еще до введения ограничений на перемещения по городу, показатель был 0,3 балла.

Понятно, что объявленный режим самоизоляции не предусматривает поголовного сидения дома. Есть люди, которым необходимо присутствовать на работе. Курьеры доставляют продукты и лекарства, на дорогах, пользуясь незначительным трафиком, проводят ремонт, спешат на помощь экстренные службы. Да и гулять с собаками, как и ходить в магазин, никто не запрещает. Так что некоторое количество прохожих и водителей все равно будет, и индекса на уровне 5 баллов при действующих условиях карантина ждать не стоит. Но, кроме тех, кому надо быть на улице, есть еще и те, кто выходит на свежий воздух без всякой, казалось бы, необходимости. Просто погулять, как будто коронавируса не существует. В большинстве своем это люди, которым просто надо помочь найти в себе силы усидеть дома, полагает директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

"Человеку, привыкшему к активной жизни, к ежедневным ритуалам типа поездки на работу, сидеть круглые сутки дома, тем более если надо еще и работать, очень неуютно, особенно в первое время, - объясняет Ирина Макарова. - Чтобы заставить себя остаться в четырех стенах, нужна сильная мотивация, понимание опасности и для себя, и для окружающих. Вообще любое резкое изменение образа жизни человеку дается очень непросто. И в этой ситуации проще оказалось людям с не слишком развитыми социальными связями. Они как раньше сидели по большей части дома, так и сейчас сидят. Для них мало что изменилось, просто привычный этим людям мир стал обязательным для всех".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Психологи рекомендуют обращать особое внимание на тех, у кого не слишком высокая способность к адаптации. Таким сложнее принять изменения и перестроить свою жизнь. Помочь им могут близкие люди - чаще звонить по телефону, а лучше - по видеосвязи, интересоваться их делами, выслушивать. "Самый простой способ адаптироваться к жизни в самоизоляции - начать соблюдать режим дня, - продолжает Ирина Макарова. - Еще очень важна физическая нагрузка, любая посильная. Даже просто ходьба от плиты до кровати и обратно помогает человеку сбрасывать психологическое напряжение".

Если не получается самостоятельно убедить себя в необходимости сидеть дома, стоит попросить помощи психологов. В социальных сетях запустили акцию с хештегом #разрешенныеконтакты. Там среди прочих специалистов есть психологи и психотерапевты, готовые прийти на помощь онлайн, причем часть из них могут провести консультацию или бесплатно, или за очень небольшие деньги.

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