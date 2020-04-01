Как организовать работу, когда вокруг эпидемия: разъяснения минтруда

Внеплановые каникулы скоро закончатся, и нам надо будет вернуться к работе. Как это сделать, не нарушив меры предосторожности против коронавирусной инфекции? Соблюдая все законы, интересы и работников, и работодателей? И так, чтобы само дело тоже ни в чем не пострадало?

Не всегда дома есть удобное рабочее место. Но выполнять свои обязанности все равно надо. Фото: Photoxpress

Серьезные изменения, которые происходят в трудовых отношениях и в России, и по всему миру, требуют четких действий. Только так можно решить возникшие проблемы и не наплодить новых. Естественно, у всех участников этого увлекательного процесса возникает множество вопросов. Каждый ищет ответы там, где может. Готового решения еще нет, но самые важные аспекты уже более менее понятны. Сотрудники, как и их руководители, пытаются импровизировать. И тут предельно важно в том числе добиться абсолютного взаимопонимания, особенно по наиболее острым моментам. Министерство труда и социальной защиты отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы.

Можно ли в связи с коронавирусом работать из дома?

Ответ: Мы рекомендуем всем работодателям по возможности перевести сотрудников именно на такой режим работы - из дома. Трудовой кодекс позволяет организовывать работу на дому, если производственные условия позволяют. То есть если у сотрудника есть необходимые ресурсы для того, чтобы выполнять свою работу из дома или предприятие может его такими ресурсами обеспечить.

Что нужно сделать, чтобы можно было работать из дома?

Фото: Photoxpress

Ответ: Для того чтобы перевести сотрудников на работу на дому, работодатель должен определить списки работников, переводимых на удаленную работу на дому, и порядок организации работы. Порядок организации работы подразумевает под собой график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому.

Необходимо издать приказ о временном (на период мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) переводе сотрудников на удаленную работу на дому и ознакомить с ним работников. Перевод на удаленную работу должен проходить с учетом производственных возможностей, то есть важно убедиться, что у вашего сотрудника есть ресурсы для выполнения этой работы или вы можете ему предоставить необходимую технику/материалы.

Может ли работник перейти на удаленную работу, если в городе, где он трудится, не введено распоряжение о повышенной готовности из-за коронавируса?

Ответ: Да, это возможно по соглашению с работодателем.

Хорошо начинать рабочий день дома и с чашкой кофе. И никуда не ходить. Фото: Photoxpress

Повлияет ли работа на дому на мою зарплату?

Ответ: Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется.

Мы рекомендуем всем работодателям перевести сотрудников на режим работы из дома

Что делать, если работодатель отказывает в возможности временно работать из дома?

Ответ: Отказать в возможности временно работать из дома - право работодателя. Однако мы рассчитываем, что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома.

Возможно ли заключение трудового договора на расстоянии?

Ответ: Да, это возможно. Главное, чтобы трудовой договор был заключен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем. Один подписанный экземпляр трудового договора передается работнику. Кроме того, возможно подписание трудового договора усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном для дистанционных работников главой 49.1 Трудового кодекса.

Возможно ли расторжение трудового договора удаленно?

Ответ: Да, это возможно. Однако все требования трудового законодательства должны быть соблюдены: и в части сроков и порядка уведомления работодателя, если речь идет об инициативе работника, и в части сроков уведомления и выплат сотруднику, если расторжение происходит по инициативе работодателя.

У ребенка в школе продлили каникулы. Могу ли я взять больничный на это время?

Ответ: Нет, на время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но предприятиям рекомендуется организовать удаленную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста.