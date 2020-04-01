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01.04.2020 08:47
Рубрика: В мире

Как сенатор США мог использовать инсайд о пандемии для сброса акций

Текст: Максим Макарычев
Сенатор Ричард Барр. Фото: AP Photo/Susan Walsh Сенатор Ричард Барр. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Сенатор Ричард Барр. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Барр распродал большое количество акций до краха фондового рынка из-за пандемии коронавируса, и теперь министерство юстиции изучает его финансовые операции за этот период, сообщает NPR.

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Американские средства массовой информации, в том числе CNN, The Wall Street Journal и Associated Press, также сообщают о том, что ФБР обратилось к Берру с просьбой объяснить, осуществлял ли он продажи акций на основе полученной им непубличной информации.

NPR впервые сообщило о секретной записи, на которой Барр, в частном порядке предупредил своих влиятельных знакомых в феврале о том, насколько серьезным станет кризис с коронавирусом. По полученным данным, сенатор 13 февраля "сбросил" акций на фондовом рынке на сумму до 1,7 миллиона долларов. Только за один этот день он осуществил 33 финансовые операции по продаже акций и ценных бумаг.

Одновременно в публичных выступлениях в этот период он убеждал избирателей в том, что Соединенные Штаты вполне способны противостоять пандемии. Будучи председателем разведывательного комитета и членом комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, Барр мог получить закрытую информацию о предстоящей пандемии. По статусу, к нему стекается конфиденциальная информация из всех структур разведывательного сообщества США, тем более что Барр, сенатор с многолетним стажем, близкий Трампу, пользуется авторитетом в американском политическом истеблишменте.

Расследование на предмет инсайдерской торговли зависит от того, совершало ли заинтересованное лицо сделки с акциями на основании появившейся у него соответствующей закрытой информации. И именно этому уделят приоритетное значение следователи ФБР.

Его биржевые сделки, отмечают эксперты, представляют собой большую проблему для следователей, поскольку Барр является членом конгресса, главой ключевого для Капитолия комитета, обладающим иммунитетом от уголовного и судебного преследования.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Будучи председателем комитета по разведке, сенатор мог быть осведомлен о секретной информации, что усложняет расследование. Как сенатор, Барр может сослаться на соответствующую статью конституции США, которая предоставляет законодателям защиту, связанную с исполнением ими официальных обязанностей. "Это положение конституции дает членам конгресса свободу обсуждать, обдумывать, говорить что-либо, не опасаясь запугивания или угроз со стороны исполнительной власти", - сказала Кэти Голдштейн, ранее возглавлявшая отдел расследования фактов мошенничества с ценными бумагами в офисе прокурора США по южному округу Нью-Йорка. Наконец, расследования по факту инсайдерской торговли обычно сосредоточены на одной компании и конкретной информации. Защита Барра, скорее всего, сделает упор на том, что информация, полученная Барром, касалась общих экономических проблем, и его распродажа акций произошла на фоне приближающегося кризиса во многих секторах экономики. Ранее Барр заявил, что принял все свои торговые решения на основе публичной информации, которую он узнал из просмотра новостей на канале CNBC.

Впрочем, отмечают наблюдатели, похоже, что следователи ФБР пришли к выводу, что это громкое дело заслуживает расследования и намерены довести его до конца, несмотря на образцовый послужной список сенатора. И даже, если он выйдет сухим из воды, то осадочек, прежде всего, у обманутых им избирателей останется.

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