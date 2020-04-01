Режим самоизоляции, который ввело большинство российских регионов, потребовал и строгого контроля. Но не все могут сидеть дома. Людям надо до работы добраться или в магазин, например, если рядом с домом его нет. Пришлось ввести спецпропуска. А чтобы их не могли подделать, снабдили такой пропуск СМС-кодами и голограммами.

Ставрополь. Такие пропуска для передвижения по городу выдаются рабочим, занятым разборкой катка. Фото: Александр Погожев / ТАСС

Собкоры "РГ" выяснили, как их можно получить и кому они положены.

Жителям Татарстана, чтобы стать обладателем пропуска, надо сначала получить специальный цифровой код. Сначала на бесплатный СМС-номер 2590 отправить сообщение: "РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания.

В ответ придет СМС с кодом регистрации. Далее - написать еще одно сообщение с текстом "Цель" и добавить другой код - причины, то есть зачем нужно выйти из дома.

На телефон придет СМС с третьим кодом - разрешения и указанием периода его действия. Именно этот код и нужно будет предъявить правоохранителям, если вас остановят для проверки.

Корреспондент "РГ" хотел опробовать систему с СМС-кодами. Выяснилось, что пока она работает в тестовом режиме. Код пропуска получить не удалось.

- Вы можете выйти по своим делам, но это будет ваше решение, за которое несете ответственность", - пояснили на "горячей линии" по коронавирусу.

В Башкирии процесс уже пошел. Там тоже используют современные технологии. В Уфе ввели специальные пластиковые пропуска с перфорированной и персональной номерацией.

Выдают их в первую очередь медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии, работникам нефтеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, магазинов, аптек.

Для небольших городов и районов достаточно будет справки от работодателя. Пластиковые пропуска начали выдавать с 1 апреля.

- Процесс этот нескорый, - предупредил в разговоре с "РГ" глава пресс-службы администрации Уфы Марсель Байдавлетов. - Но хочу успокоить тех, кто выходит на работу: если вас остановят на улице, достаточно предъявить справку от отдела кадров и объяснить, что пропуска пока нет. Проблем не будет".

Специальные пропуска с голограммой появились в Астраханской области. Голограммы будут выглядеть как акцизные марки, их нужно получить в областном и муниципальных штабах по предупреждению коронавируса и наклеить на спецпропуск.

Выдадут наклейки руководителям действующих организаций региона. А те уже предоставят их сотрудникам. Наклейки будут производить в Астрахани, они будут с несколькими степенями защиты.

Оформление документов происходит в два этапа. Сначала работодателю нужно скачать бланк пропуска, он размещен на официальном портале правовой информации органов госвласти области. Его необходимо распечатать, заполнить, подписать и заверить печатью.

Затем главе компании следует написать письмо на специальную электронную почту, сообщив название организации, общее количество сотрудников, контактный телефон, ИНН, вид деятельности и место нахождения. А также указать, кому конкретно требуются специальные наклейки.

"Список компаний будет рассматриваться, - сообщил оператор "горячей линии". - Если у вас фирма по производству окон, то, наверное, вряд ли получите. Пропуска оформляют в первую очередь военным, сотрудникам МЧС, медикам, продавцам продуктов".

Кстати, после получения спецпропуска астраханцы смогут бесплатно ездить к месту работы и обратно на дежурных автобусах. Их маршруты сейчас разрабатываются.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе УМВД по Астраханской области, кроме спецпропуска необходимо иметь при себе удостоверение личности.

"За выход на улицу без надобности полиция уже выписала 16 штрафов - рассказали в пресс-службе. - Сейчас штраф для граждан составляет от 500 рублей до одной тысячи. Но Госдума уже приняла поправки в административный кодекс, согласно которым наказание ужесточается".

Сахалинские власти сначала планировали применять QR-коды для граждан во время режима самоизоляции. Но потом отказались от этой идеи. В правительстве региона признали, что на данном этапе введение такой технологии нецелесообразно.

Жителям островной области не потребуется цифровых пропусков для выхода из дома. А работников жизненно важных организаций, которые имеют право свободно перемещаться по населенным пунктам, внесут в специальную базу данных. В нее включат сотрудников медицинских и экстренных служб, органов власти и правопорядка, магазинов с товарами первой необходимости и аптек.

В Якутии тоже пока действуют простые способы контроля. Как признались власти региона, "на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции".