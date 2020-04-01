Какие книги отражают глубокую связь народов Беларуси и России

Гуманитарная сфера, литература, по сути, являются одной из опор дружбы народов Союзного государства, подчеркнул директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси Иван Саверченко.

Именно через литературу, по его мнению, можно проследить глубокую связь народов Беларуси и России. Напомнив, что 2 апреля отмечается День единения народов двух братских стран, ученый особо отметил выход научных изданий и творческих проектов, "которые служат высокородной цели - сближению народов, укреплению связей".

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, в истекшем году в издательстве "Беларусь" вышла художественная книга "Трон", посвященная белорусской истории Х-ХIII веков. "Издание состоит из цикла повестей, в котором на конкретных исторических сюжетах прослеживается глубокая связь между белорусским и русским, восточнославянскими народами", - отметил Иван Саверченко. В этой книге он представил историко-художественную реконструкцию тех глубоких процессов взаимодействия между братскими народами, культурами и землями.

Увидела свет уже в текущем году и книга "Канцлер Лев Сапега", над которой директор института работал почти 30 лет. На страницах монографии описывается деятельность политика и дипломата XVI - XVII веков. "Наши земли были посредником между Европой и Московской Русью, поэтому то сложное время показано через историко-документальное произведение", - пояснил директор института. Он обратил внимание, что важную роль для читателей сможет играть не только само произведение, но и форма его подачи, художественное оформление и наполнение. "Многие иллюстрации, карты и подписи к ним - это информационный ряд, из которого можно получить целый блок знаний", - добавил ученый.