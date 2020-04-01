Какие книги отражают глубокую связь народов Беларуси и России

Именно через литературу, по его мнению, можно проследить глубокую связь народов Беларуси и России. Напомнив, что 2 апреля отмечается День единения народов двух братских стран, ученый особо отметил выход научных изданий и творческих проектов, "которые служат высокородной цели - сближению народов, укреплению связей".
По его словам, которые цитирует БЕЛТА, в истекшем году в издательстве "Беларусь" вышла художественная книга "Трон", посвященная белорусской истории Х-ХIII веков. "Издание состоит из цикла повестей, в котором на конкретных исторических сюжетах прослеживается глубокая связь между белорусским и русским, восточнославянскими народами", - отметил Иван Саверченко. В этой книге он представил историко-художественную реконструкцию тех глубоких процессов взаимодействия между братскими народами, культурами и землями.
Увидела свет уже в текущем году и книга "Канцлер Лев Сапега", над которой директор института работал почти 30 лет. На страницах монографии описывается деятельность политика и дипломата XVI - XVII веков. "Наши земли были посредником между Европой и Московской Русью, поэтому то сложное время показано через историко-документальное произведение", - пояснил директор института. Он обратил внимание, что важную роль для читателей сможет играть не только само произведение, но и форма его подачи, художественное оформление и наполнение. "Многие иллюстрации, карты и подписи к ним - это информационный ряд, из которого можно получить целый блок знаний", - добавил ученый.