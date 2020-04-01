"Капитал Лайф Страхование Жизни" обеспечила 1,8 млн своих клиентов и их семьи бесплатным дистанционным медицинским сервисом в период самоизоляции

Пройдя упрощенную регистрацию на специальной странице сервиса "Онлайн Телемед" на сайте компании и проведя минимальный платеж в 1 рубль для оформления соответствующего полиса, клиенты получают полный доступ к функционалу сервиса "Телемед" на 7 дней с консультациями высококвалифицированных медицинских специалистов 24 часа в сутки без какой-либо дополнительной оплаты и без необходимости выходить из дома. Для получения консультаций по здоровью детей и других родственников их необходимо зарегистрировать таким же образом на сайте компании.

Программа "Онлайн Телемед" от КАПИТАЛ LIFE позволяет круглосуточно иметь доступ к консультациям врачей, получать оперативные рекомендации. Услуга оказывается как на сайте компании в формате онлайн-чата или видеозвонка, так и по телефону.

"Здоровье застрахованных - наш абсолютный приоритет, поэтому в сложившейся непростой ситуации мы приняли решение предоставить всем нашим клиентам возможность бесплатно получать дистанционные медицинские консультации и оперативно решать вопросы, связанные как со своим здоровьем, так и с самочувствием близких людей, не выходя из дома, - отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE в обращении, разосланном клиентам компании. - Перед каждым из нас сейчас стоит важная задача - защитить здоровье - свое и своих родных. Безусловно, это требует строгого выполнения мер и соблюдения ограничений, принимаемых федеральными и региональными органами государственной власти. И в условиях режима самоизоляции мы хотим помочь нашим клиентам чувствовать себя более защищёнными, предоставляя им бесплатный дистанционный медицинский сервис".

Также КАПИТАЛ LIFE предприняла дополнительные меры для эффективной и безопасной работы ‪с 30 марта по 5 апреля 2020 года, уделив повышенное внимание организации бесперебойного и удобного дистанционного обслуживания клиентов.

Для оперативного оформления страховой выплаты действует онлайн-сервис по урегулированию убытков: подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома - обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн - в кабинете клиента, в мобильном приложении или на сайте. Это просто, удобно и безопасно.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни"